Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit legt am heutigen Mittwoch neue Zahlen zur Arbeitslosigkeit in Baden-Württemberg vor. Einschätzungen von Arbeitsmarktexperten zufolge dürfte die Zahl der Menschen ohne Job im Oktober leicht gesunken sein. Es gebe allerdings wohl mehr Arbeitslose als noch im Oktober 2018, hieß es. Damals hatte die Arbeitslosenquote in Baden-Württemberg 3 Prozent betragen. Im September dieses Jahres waren 202 775 Menschen im Südwesten ohne Job, die Quote lag bei 3,2 Prozent. Ende August betrug der Arbeitslosenanteil 3,3 Prozent.