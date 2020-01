Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit legt heute neue Zahlen zur Arbeitslosigkeit in Baden-Württemberg vor. Einschätzungen von Arbeitsmarktexperten zufolge dürfte die Zahl der Menschen ohne Job im Januar im Vergleich zum Vormonat gestiegen sein. Die Arbeitslosigkeit zu Beginn dieses Jahres liegt nach Ansicht der Fachleute auch über dem Wert aus dem Januar 2019. Damals hatte die Arbeitslosenquote in Baden-Württemberg 3,3 Prozent betragen. Im Dezember waren 200 855 Menschen im Südwesten ohne Job, die Quote lag bei 3,2 Prozent.