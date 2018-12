Landwirtschaft Erst Frost dann Dürre: Bauern ziehen Bilanz

Stuttgart / Simone Dürmuth

Den Bauern im Südwesten hat der heiße und trockene Sommer in diesem Jahr weniger zu schaffen gemacht als den Landwirten im Norden und Osten des Landes, wie Landesbauernpräsident Joachim Rukwied gestern bei einer Pressekonferenz berichtet. Aber auch wenn sich die Schäden in Baden-Württemberg im Schnitt in Grenzen halten, gebe es auch hier Regionen, in denen der Regen wochenlang ausblieb. „Da gibt es ein sehr heterogenes Bild“, sagte Rukwied.

Den Gesamtschaden des Dürresommers beziffert der Bauernpräsident auf etwa 2,5 bis 3 Mrd. €. Für die in Aussicht gestellten Dürrehilfen von Bund und Ländern sind bundesweit bisher mehr als 8500 Anträge gestellt worden, in Baden-Württemberg waren es etwa 300. Unterstützung bekommt der einzelne Landwirt allerdings nur, wenn sein Betrieb ein Drittel seiner Jahreserzeugung verloren hat.

Rukwied nahm dies zum Anlass, seine Forderung nach einer steuerfreien Risikoausgleichs-Rücklage zu erneuern. Damit könnten Landwirten in guten Jahren ein Teil ihrer Gewinne steuerfrei zurücklegen, um dann in schlechten Zeiten darauf zurückzugreifen. „Wir brauchen das“, sagte Rukwied. Im Gegensatz zu anderen Branchen seien die Landwirte abhängig von den Weltmarktpreisen, die im Fall von Zucker zum Beispiel durch die Rübenernte in Indien und Südamerika bestimmt werden. Außerdem sei kein anderer Sektor so abhängig vom Wetter. Der Bundesrat hatte sich im September für die Einführung einer solchen Hilfe ausgesprochen. Es gebe aber nach wie vor politische Widerstände, sagte Rukwied.

Ebenfalls eine Möglichkeit zum Risikomanagement wäre eine Mehrgefahrenversicherung, die auch Schäden durch Hitze oder Überschwemmung abdeckt. Rukwied forderte aber, dass dann der gleiche Steuersatz wie für Hagelversicherungen gelten müsste, das sind 0,3 Promille. Anders sei die Versicherung für die Bauern nicht zu stemmen.

Wie stark sich der Dürresommer in den Ergebnissen der Betriebe niederschlagen wird, konnte der Bauernpräsident am Montag noch nicht beziffern. Das Landwirtschaftsministerium stuft den Sommer trotz der milderen Auswirkungen im Südwesten als ein außergewöhnliches Naturereignis ein. Insbesondere der Futterbau sei in Baden-Württemberg betroffen. Im Ackerbau hat Rukwied zufolge vor allem die Rübenernte gelitten. Die Erntemenge liege nach ersten Zahlen ein Drittel unter dem Vorjahr. Der etwas höhere Zuckergehalt von 19, statt wie im vergangenen Jahr 17 Prozent, könne dies nicht ausgleichen.

Rundum zufrieden mit dem aktuellen Jahr können aber wohl die Weinbauern sein. Sowohl Quantität als auch Qualität seien hervorragend, kündigte Rukwied an. Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2017/2018 (bis Ende Juni) hatten den Weinbauern noch die späten Frühjahrsfröste 2017 zu schaffen gemacht, sie hatten Einbußen von im Schnitt 30 Prozent. Auch die Obstbauern litten darunter.

Im Schnitt haben die baden-württembergischen Bauern in diesem Jahr bundesweit aber erneut am wenigsten verdient. Mit durchschnittlich 36 320 € pro Familienarbeitskraft konnten sie zwar ihren Verdienst im Schnitt gegenüber dem Vorjahr um gut 16 Prozent steigern, bundesweit lag der aber um mehr als 9000 € höher. Schleswig Holstein nimmt mit 59 540 € je Familienarbeitskraft den Spitzenplatz ein.

Die im Vergleich niedrigen Verdienste in Baden-Württemberg liegen laut Bauernpräsident unter anderem an den eher kleinen Betriebsgrößen im Südwesten. Außerdem führten die im Vergleich teureren Dienstleistungen, wie zum Beispiel die Reparatur eines Traktors in der Werkstatt, zu höheren Ausgaben.

Besonders unter Druck stehen Veredelungsbetriebe, die zum Beispiel Ferkel oder Schweinefleisch erzeugen. Seit 2010 haben in dieser Sparte 40 Prozent der Landwirte den Betrieb aufgeben. „Desaströse Schweinepreise in Verbindung mit höheren Umwelt- und Tierschutzauflagen haben zu den Betriebsaufgaben geführt“, so Rukwied.

Im Schnitt lag das Einkommen der Betriebe in Baden-Württemberg durchschnittlich mit 54 600 € um 15,6 Prozent über dem Vorjahreswert. In die Berechnungen des Durchschnittsverdienstes flossen die Zahlen von 1649 der knapp 13 000 Haupterwerbsbetriebe im Land ein.