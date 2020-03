Mit der Übernahme einer Spezialfirma für Datenanalyse untermauert der Maschinen- und Anlagenbauer Dürr seine Ambitionen im Digitalgeschäft. Man habe mit Wirkung zum 9. März die Mehrheit an der Böblinger Firma Techno-Step übernommen, teilte Dürr am Dienstag mit. Techno-Step entwickelt den Angaben zufolge Systeme zur Analyse von Prozessdaten, die in den Lackieranlagen von Autoherstellern zum Einsatz kommen. Durch die Kombination von eigener und Techno-Step-Technik könnten künftig auch ältere oder fremde Anlagen so nachgerüstet werden, dass die Daten ausgetauscht und analysiert und die Anlagen dadurch verbessert werden könnten, teilte Dürr weiter mit.

Techno-Step hat laut Mitteilung im Geschäftsjahr 2018/19 einen Umsatz von rund 3,5 Millionen Euro erzielt. Gründer Markus Schultheiß bleibt auch nach der Übernahme Geschäftsführer. Zu finanziellen Details wurden keine Angaben gemacht.

