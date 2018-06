Bietigheim-Bissingen Dürr baut Umwelttechnik-Geschäft mit Übernahme aus

Bietigheim-Bissingen / DPA

Der Anlagen- und Maschinenbauer Dürr stärkt seine Umwelttechniksparte mit einer Übername in den Vereinigten Staaten. Das im MDax notierte Unternehmen kauft das Umwelttechnikgeschäft des US-Unternehmens Babcock&Wilcox (B&W) für 110 Millionen Euro, wie Dürr am Mittwoch in Bietigheim-Bissingen mitteilte. Die Übernahme soll bis spätestens Ende September abgeschlossen sein. Die dafür erforderlichen Genehmigungen werden den Angaben zufolge umgehend beantragt.

Die übernommenen Gesellschaften von B&W sollen im laufenden Jahr rund 200 Millionen Euro umsetzen. Dürr will die B&W-Sparten in die Umwelttechnik-Sparte Clean Technology Systems einbringen. Für diese plant Dürr in diesem Jahr ebenfalls mit einem Erlös von 200 Millionen Euro. Beide Sparten bieten Anlagen zur industriellen Abluftreinigung an. Bis 2021 soll der Umsatz von jetzt 400 Millionen Euro auf 500 Millionen Euro gestiegen sein.

Dürr kann den Kauf fast komplett mit vorhandenen Mitteln stemmen. Der Konzern hatte Ende März eine Gesamtliquidität von 700 Millionen Euro und 94 Millionen Euro auf der hohen Kante. Der geplante Zukauf ist nach einer Reihe kleinerer Akquisitionen in den vergangenen Jahren die größte seit dem Homag-Kauf für 228 Millionen Euro im Jahr 2014. Auch nach der Übernahme wird die Umwelttechniksparte ein eher kleiner Bereich des Dürr-Konzerns sein - für 2018 rechnet Dürr bisher mit einem Gesamtumsatz zwischen 3,7 bis 3,9 Milliarden Euro.