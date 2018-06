Fensterhersteller Dreifachverglaste Schiebetüren mit Schallschutz

Frankfurt/Ulm / Alexander Bögelein

Fenster sind heute wahre Alleskönner. „Die technischen Anforderungen an Wärme-, Schall- und Brandschutz, Statik, Sicherheit, Beschattung, Absturzsicherung und intelligente Steuerungen sind enorm gestiegen“, sagt Unternehmer Anton Gugelfuß. Auch Planung und Montage seien komplexer geworden. War früher ein Kran auf der Baustelle zum Einbau von Fenstern die Ausnahme, so sei es heute die Regel. 200 Kilo schwere, dreifachverglaste Schiebetüren sind keine Seltenheit.

Immer häufiger, so Gugelfuß, würden Architekten die Planung der Fenster an den Fensterhersteller abgeben. Die Montage von Fenstern in Passiv- und Energieplus-Häusern seien anspruchsvoll, Thermoziegel porös und druckanfällig. Da seien Know-how und gute Planung gefragt, ansonsten entstünden Bauschäden, sagt Gugelfuß.

Das Familienunternehmen aus Elchingen bei Ulm gehört mit einem Jahresumsatz von 40 Mio. € und 280 Mitarbeitern zu den Top 30 der deutschen Fensterhersteller, die sich am Donnerstag und Freitag in Ulm zu ihrem Jahreskongress treffen.

Erhoffter Schub bleibt aus

„Die Branche ist gut aufgestellt“, sagt Ulrich Tschorn, Geschäftsführer des Verbandes Fenster + Fassade VFF (Frankfurt). Sie profitiert vom Bauboom und dem höheren Sicherheitsbedürfnis von Eigenheimbesitzern. Dennoch wird sie weniger stark als erwartet wachsen. Statt einem Plus von 3,3 Prozent auf 14,7 Mio. Fenstereinheiten, soll der Absatz nun um 2,5 Prozent steigen.

Denn der erhoffte Modernisierungsschub im Altbau bleibt aus. Der Grund: Die steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung steht zwar im Koalitionsvertrag, aber es gibt keinen Posten dafür im Bundeshaushalt. Dabei entfallen 40 Prozent des Energieverbrauchs in Deutschland auf die 18,8 Mio. Wohngebäude. Mehr als 70 Prozent davon sind vor 1979 gebaut und deshalb Energiefresser.

Trotz der Förderung der KfW-Bank stagniere die Modernisierung seit Jahren. „Wir bräuchten eine Vollsanierungsqutote von 1,3 Prozent“, sagt Tschorn, der nicht davon ausgeht, dass die Bundesregierung ihre Klimaziele für 2030 erreicht. „Die Sanierung kommt zu kurz.“

Auch ein anderes Thema beschäftigt die Branche: Die Importe billiger Kunststofffenster aus Osteuropa. Mittlerweile, so Tschorn, hätten die Unternehmen aber gelernt mit dieser Konkurrenz umzugehen. Weil das Produkt Fenster immer komplexer werde, würden sich deutsche Hersteller über Dienstleistungen und Service vom Billig-Wettbewerb abheben.

Von den bundesweit 6300 Fenster- und Hautüren-Herstellern gehören 236 größere Anbieter dem Verband VFF an. Drei Viertel beschäftigen weniger als vier Mitarbeiter. Insgesamt erwirtschaftet die Branche mit bundesweit 100 000 Beschäftigten einen Jahresumsatz von 10 Mrd. €.