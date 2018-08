Dettingen Die Weihnachtsmannproduktion läuft auf Hochtouren

Dettingen / DPA

Während die Menschen noch schwitzen und Eis essen, herrscht bei der Rübezahl Schokoladen GmbH in Dettingen unter Teck längst Weihnachtsstimmung. „Die Produktion der Weihnachtsmänner hat schon seit einiger Zeit begonnen und dauert sogar bis November“, sagte Claus Cersovsky, Geschäftsführer von Rübezahl, der Deutschen Presse-Agentur. „Die ersten Weihnachtsmänner werden immer für den Export produziert, weil sie noch eine lange Reise vor sich haben.“ Die Weihnachtsmänner aus Dettingen werden demnach bis nach Kanada und Australien geliefert.

Rübezahl ist einer der weltweit größten Hersteller von Schokoladenfiguren. Unternehmensangaben zufolge produzieren die Dettinger rund 50 Millionen Schoko-Weihnachtsmänner pro Jahr - und außerdem 50 Millionen Osterhasen. Hinzu kommen Pralinen, Schokoladentafeln und viele andere Schoko-Produkte, insgesamt sind es jährlich rund 40 000 Tonnen.

„Bei dem aktuell heißen Wetter denkt man eher weniger daran, Schokolade zu kaufen“, sagt Claus Cersovsky, dessen Großvater Josef das Unternehmen gründete. „Wir sind aber sehr optimistisch, dass es - wenn es in Richtung Weihnachten geht - auch wieder kälter werden wird.“ Niedrige Temperaturen beflügelten natürlich auch den Absatz von Schokoladenprodukten, sagt Cersovsky, der auch Vorsitzender des Südwest-Ablegers des Bundesverbands der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) ist.

Nicht nur in Baden-Württemberg, auch im Rest der Republik laufen die Weihnachtsvorbereitungen spätestens von jetzt an auf Hochtouren - etwa bei Bahlsen in Hannover, wo es bald nach Stollen, Spekulatius und Lebkuchen duften wird, oder bei der Firma Wawi im rheinland-pfälzischen Pirmasens, die neben Schoko-Nikoläusen auch Adventskalender in alle Welt schickt.

