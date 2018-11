Altersvorsorge Die Mütterrente hat ihre Tücken

Berlin / Dieter Keller

Für seinen Vorstoß, von Kinderlosen höhere Rentenbeiträge zu fordern, bekommt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wenig Beifall. Schon im bestehenden System seien „Kinderlose solidarisch mit Familien, die Kinder haben“, sagte Familienministerin Franziska Giffey (SPD) in einem Interview. „Wenn, dann muss mehr Umverteilung über die Steuerabgaben funktionieren.“

Spahn hatte seine Forderung in unserer Zeitung eine „Gerechtigkeitsfrage“ genannt. Doch auch die Deutsche Rentenversicherung hält nichts davon. Dies widerspreche dem Prinzip, dass durch gleich hohe Beiträge gleich hohe Anwartschaften auf Rente erworben würden. Zudem würden besser verdienende Beitragszahler mit Kindern von einer Beitragsentlastung stärker profitieren als solche mit geringem Einkommen. Eltern, die nicht gesetzlich rentenvesichert sind, hätten gar nichts davon.

„Vor allem im Rahmen der Anrechnung von Kindererziehungszeiten findet bereits heute eine intensive Förderung von Familien über die Rentenversicherung statt“, rechnete sie vor: Für jedes seit 1992 geborene Kind werden drei Babyjahre gutgeschrieben, was derzeit im Westen einer monatlichen Rente von 96,09 € (im Osten 92,07 €) entspricht. Zudem werden unter bestimmten Bedingungen niedrige Beiträge bis zum zehnten Geburtstag des Kindes aufgewertet, und es kann einen Kinderzuschlag zur Witwenrente geben. Insgesamt könnten sich dadurch zusätzliche Rentenansprüche von mehr als 200 € im Monat ergeben, was etwa 50 000 € Beitragszahlungen entspreche.

Für Kinder, die vor 1992 geboren wurden, ist die Mütter- oder Väterrente niedriger. Derzeit gibt es für jedes Kind im Westen 64,06 € und im Osten 61,38 €. Dies ist allerdings im Rentenbescheid nicht so klar ausgewiesen. Vielmehr wird es beim Versicherungsverlauf berücksichtigt. Er listet akribisch für jeden Monat des Erwerbslebens die Beiträge auf. Hier finden sich auch die „Beitragszeit mit Pflichtbeiträgen für Kindererziehung“, so der amtliche Name der Mütterrente, oder „Berücksichtigungszeit wegen Kindererziehung“, wie die Aufwertung unter bestimmten Bedingungen genannt wird. Alle diese Zeiten werden spätestens erfasst, wenn Rente beantragt wird. Wer allerdings nach der Geburt des Babys schnell in den Beruf zurückgekehrt ist und überdurchschnittlich gut verdient hat, bei dem ist es möglich, dass die Babyjahre die Rente nicht erhöhen.

„Mütterrente“ ist kein amtlicher Begriff. In Rentenbescheiden tauchte er bisher nur einmal auf, nämlich bei der Verdoppelung Mitte 2014. Da schrieben einzelne Träger wie die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg: „Hier kommt Ihre Mütterrente“ – was nicht ganz richtig war, weil sie nur erhöht wurde.

Einen solche Bescheid gibt es jetzt auch, wenn die Mütterrente am 1. Januar 2019 im Westen um 17,02 € und im Osten um 15,35 € steigt. Dafür ist kein neuer Antrag nötig.

Wer gesetzlich krankenversichert ist, bekommt allerdings etwas weniger ausbezahlt. Abgezogen werden zuvor die Beiträge zur Krankenversicherung (im Schnitt 8,3 Prozent) und Pflegeversicherung (2,55 Prozent).