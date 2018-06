Kommentar Dieter Keller zu Fehlern bei der Talentförderung Dicke Bretter

Berlin / Dieter Keller

Gleich und gleich gesellt sich gern – dieses Sprichwort gilt auch für die Führungsetagen von Unternehmen. Wenn die Chefs Mitarbeiter befördern oder neue Teams zusammenstellen, dann holen sie sich am liebsten Führungskräfte, die ähnlich ticken und arbeiten wie sie. Daher haben Frauen schlechte Karrierechancen: Sie denken nicht nur oft anders als Männer. Sie gehen auch Probleme anders an. Und sie wollen mehr als Männer Familie und Beruf unter einen Hut bekommen oder gar in Teilzeit oder zu Hause arbeiten.

Eine Umfrage der Initiative „Chefsache“ zeigt, dass sich solche Muster immer noch hartnäckig in den Hinterköpfen vieler Chefs halten. Und das sind nun einmal Männer. Wobei überhaupt bedenklich ist, dass nur jede fünfte Führungskraft sagt, sie achte auf unterschiedliche Denkweisen und Hintergründe.

Unabhängig von der Geschlechterfrage heißt das: Viele Teams kochen im eigenen Saft. Neue Ideen, Widerspruch oder gar Querdenken sind nicht gefragt. Die mögen zwar manchmal lästig bis nervtötend sein. Aber nur so kommt frischer Wind in ein Unternehmen.

Solche Denkmuster zu ändern, bedeutet das Bohren dicker Bretter, und es braucht Zeit. Sage keiner, dass sich nichts bewegt. Doch bis Konzerne wie Daimler, Siemens & Co. weibliche Vorstandsvorsitzende haben, wird es länger dauern.