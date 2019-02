Leitartikel Dorothee Torebko zur Debatte um Auto-Antriebe Der Diesel feiert ein Comeback - zu Recht

Berlin / Dorothee Torebko

Wenn es einen Preis für das unbeliebteste Wort gäbe, wüssten deutsche Autofahrer, wer ihn 2018 verdient hätte: der Diesel. Kein anderer Begriff hat die Bürger hierzulande so sehr aufgeregt wie das einstige Prunkstück der deutschen Ingenieurskunst. Kein anderer Antrieb sorgte für so viel Unsicherheit in der Bevölkerung, Streit in der Politik und Panikmache in den Medien wie der Selbstzünder. Dabei ist der Diesel nicht so schlecht wie sein Ruf. Im Gegenteil. Es braucht diesen Antrieb – zumindest vorläufig – für die Verkehrswende.

Dass der Diesel in Verruf geraten ist, hat die Autoindustrie selbst zu verschulden. Sie hat mit Manipulationen von Abgaswerten im Realbetrieb ihr eigenes Produkt kaputt gemacht. Doch nach drei Jahren der Diskussionen ist es nun an der Zeit, innezuhalten und zu schauen: Was hat sich seitdem getan? Ist der Diesel immer noch ein die Umwelt und die Gesundheit vor allem der Städter belastender Antrieb, der jetzt aus dem Verkehr gezogen werden muss? Die Antwort kann nur lauten: Nein.

Es ist eine Menge passiert: Die neuesten Generationen belasten die Umwelt dank Harnstoffeinspritzung wesentlich weniger als ältere Versionen. Dem Ecotest des ADAC zufolge sind Diesel mit den Abgasnormen Euro 6d Temp sogar sauberer als vorgeschrieben. Sie halten die von der EU festgesetzten Stickoxid-Grenzwerte ein. Und noch viel mehr: Bei einigen Autos wie beim BMW 520d, Mercedes A 180 oder Opel Astra gehen die Emissionen gegen Null. In Sachen Feinstaubbelastung und CO 2 -Ausstoß standen Diesel sowieso besser da als Benziner – und tun das immer noch.

Der Diesel kann auch gegenüber E-Autos punkten, die bei Daimler und VW Hochkonjunktur haben. Die Automobilhersteller pumpen Milliarden in die Produktion und Entwicklung von elektrischen Fahrzeugen. Denn die Konkurrenz aus China hat dem Verbrenner schon lange abgeschworen und konzentriert sich auf das batteriebetriebene Gefährt. Doch so leicht ist der Übergang in die Zukunft nicht. Die E-Fahrzeuge kommen beim deutschen Kunden nicht an. Die Lieferfristen sind zu lang, die Reichweite ist zu gering, und es gibt zu wenig Strom-Ladepunkte. Außerdem ist die Herstellung der Batterien unökologisch, was noch verschlimmert wird, sofern sie nicht mit regenerativ erzeugtem Strom geladen werden.

Doch der saubere Diesel ist nur eine Übergangslösung, um die Luft in Städten auf Dauer stickoxid-, feinstaub- und CO 2 -ärmer zu machen. Denn kein Auto – egal ob Verbrenner, Wasserstoffmobil oder E-Fahrzeug – wird die Verkehrsprobleme lösen können. Das liegt daran, dass der Individualverkehr an Grenzen stößt. Das erleben Pendler täglich, wenn sie stundenlang im Stau stehen. Deshalb braucht es mehr innovative Konzepte wie digitale Sammeltaxis oder flexible Rufbusse. Aber auch Lösungen wie eine Städte-Maut und ein gut ausgebauter ÖPNV sind Bausteine einer Verkehrswende. Um diese zu schaffen, sollte der Diesel nicht verteufelt werden. Der Diesel ist nicht tot, er lebt, und das zu Recht – noch.

