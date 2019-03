Nach dem Rückschlag in der Vorwoche hat der Dax am Montag wieder Gewinne verbucht. Positive Aussagen seitens der USA und China zum Fortgang der Gespräche im Handelskonflikt stützten.

Im frühen Handel rückte der deutsche Leitindex um 0,24 Prozent auf 11.485,60 Punkte vor. Der MDax, der Index der mittelgroßen Werte, stieg um 0,49 Prozent auf 24.420,44 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte zugleich um 0,25 Prozent auf 3291,95 Punkte zu.

China äußerte sich am Wochenende positiv über den Verlauf der Verhandlungen mit den USA. Der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, sagte, bis April sei eine Einigung im Handelsstreit möglich. Außerdem rückt auch der Brexit wieder in den Fokus, denn an diesem Dienstag stimmt das britische Parlament erneut über den Austrittsvertrag Großbritanniens aus der EU ab.

Die Daten zur deutschen Industrieproduktion im Januar fielen indes gemischt aus. Die Produktion des verarbeitenden Gewerbes lag um 0,8 Prozent unter der im Vormonat. Analysten hatten indes im Schnitt einen leichten Zuwachs erwartet. Zugleich aber wurde die Entwicklung im Dezember nach oben korrigiert. Zudem wurden etwas besser als erwartete Exportdaten veröffentlicht: Die Ausfuhren der deutschen Wirtschaft stagnierten im Januar auf Dezember-Niveau, während Analysten im Mittel mit einem Rückgang gerechnet hatten.

Unter den Einzelwerten richteten sich die Blicke erneut auf die Banken. Die Papiere der Commerzbank gewannen im MDax 4,5 Prozent und die der Deutschen Bank im Dax 2,7 Prozent. Allerdings hatten sie in der vergangenen Woche wegen des weiter andauernden Zinstiefs in Europa deutlich an Wert verloren. Nun gaben wieder hochkochende Fusionsspekulationen den Kursen neue Nahrung.

Um knapp 1 Prozent legte die „Aktie Gelb“ zu. Wie erwartet kann sich die Deutsche Post der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ zufolge auf einen womöglich deutlichen Anstieg ihres Briefporto freuen. Das Bundeskabinett wolle am Mittwoch eine neue „Post-Entgeltregulierungsverordnung“ verabschieden, schrieb die „FAZ“.

Im MDax stachen auch die Anteile der Immobiliengesellschaft LEG hervor. Am Montag legte die Aktie um 1,7 Prozent zu. Der Finanzdienstleister Hypoport informierte über ein beschleunigtes Wachstumstempo 2018 und kündigte für 2019 erneut einen Umsatzrekord an. Das verhalf den Papieren im SDax zu einem Plus von 1,3 Prozent.