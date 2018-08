Börse in Frankfurt Dax nach starken Konjunkturdaten im Plus

Dax nach starken Konjunkturdaten im Plus

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main / DPA

Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag seine freundliche Tendenz nach starken Konjunkturdaten aus Deutschland fortgesetzt.

Der Dax notierte am späten Vormittag 0,56 Prozent höher bei 12.464,34 Zählern, nachdem er in der Vorwoche um rund anderthalb Prozent zugelegt hatte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es am Montag um rund 0,4 Prozent nach oben.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen rückte am Montag um 0,66 Prozent auf 27.009,69 Punkte vor. Der TecDax stieg erstmals seit Ende 2000 über die Marke von 3000 Punkten und legte zuletzt um 1,11 Prozent auf 3015,79 Punkte zu. Der Technologie-Index existiert in der jetzigen Form zwar erst seit 2003, wurde aber auf Basis des mittlerweile eingestellten Nemax50 bis Ende 1997 zurückgerechnet.

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist erstmals seit neun Monaten wieder gestiegen, und das unerwartet stark. „Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem Sommerhoch“, kommentierte Ifo-Chef Clemens Fuest. Ökonomen äußerten sich durchweg zuversichtlich zur weiteren Entwicklung der deutschen Wirtschaft.

Aus Branchensicht hat sich der Autosektor weiter von seinem jüngsten Wertverfall im Zuge der Continental-Gewinnwarnung erholt. Im Dax gewannen die Papiere der Autobauer BMW und Volkswagen 1,7 beziehungsweise 1,4 Prozent. Daimler-Titel verteuerten sich um 1,1 Prozent.

Dax-Spitzenreiter waren die Continental-Aktien mit einem Plus von 2,4 Prozent. Damit sind sie jedoch noch weit entfernt davon, den 17-prozentigen Kurseinbruch vom vergangenen Mittwoch und Donnerstag wieder wettzumachen. Im MDax waren die Aktien der Autozulieferer Leoni, Hella und Schaeffler mit Gewinnen von 1,0 bis 2,1 Prozent am stärksten gefragt.

Auf Unternehmensseite standen die Aktien von Metro und Ceconomy mit hohen Kursgewinnen im Fokus. Für die Papiere des Handelskonzerns ging es um 10,7 Prozent aufwärts, die Titel des Elektronikhändlers und Metro-Großaktionärs verteuerten sich um 4,4 Prozent. Am Freitag wurde bekannt, dass der Duisburger Familienkonzern Haniel womöglich vor dem Ausstieg bei Metro steht. Auch die aus der Aufspaltung des alten Metro-Konzerns hervor gegangene Ceconomy verhandelt mit einem möglichen Käufer über ihren 10-prozentigen Metro-Anteil.