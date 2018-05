Datenschutz Datenschützer widersprechen Post und Parteien

Berlin / Igor Steinle

Es ist ein gängiges Geschäftsmodell geworden, persönliche Daten über Menschen zu verkaufen. Unternehmen können mit den Informationen zielgerichtet werben. Nicht nur Google und Facebook machen das. Auch die Deutsche Post Direkt, eine Tochter der Deutschen Post, mischt munter mit im Datenhandel.

Die Kunden von Post Direkt sind allerdings nicht nur werbetreibende Unternehmen. Auch Parteien nahmen im Bundestagswahlkampf 2017 die Daten der Post für gezieltere Wahlwerbung in Anspruch. CDU und FDP bestätigten, entsprechende Daten für den Haustürwahlkampf (CDU) und personalisierte Wahlwerbung (FDP) genutzt zu haben. Es seien vollkommen anonymisierte Datenanalysen verwendet worden, ein Personenbezug sei nicht herstellbar gewesen, beteuern sowohl die Post als auch beide Parteien.

Die Bundesregierung allerdings stellt in Frage, ob es überhaupt anonyme Daten gibt. Das geht aus einem Schreiben des parlamentarischen Staatssekretärs im Innenministerium (BMI), Stephan Mayer (CSU), hervor, das der SÜDWEST PRESSE vorliegt.

Mit anderen verknüpft

Das BMI teilt darin die Auffassung der Bundesdatenschutzbeauftragten Andrea Voßhoff: „Daten, die individuell anonym sind, lassen durch Verknüpfung mit anderen harmlos wirkenden Daten Rückschlüsse auf Personen zu.“ Voßhoff äußerte Bedenken über das Geschäftsmodell der Post.

Datenschützer vermuten, dass solche Rückschlüsse bei den Post-Daten möglich sind. Denn nahezu alle Bürger mit einer Adresse in Deutschland werden automatisch in den Post-Direkt-Datenbanken gespeichert. „Zudem kauft das Unternehmen Daten von Behörden“, schreiben die Grünen in einer Anfrage an die Regierung. Über 85 Prozent der deutschen Haushalte besitze die Post laut einer Werbebroschüre Informationen wie Kaufkraft, Bildung, Familienstruktur, Wohnumfeld, Alter und Geschlecht.

Auch die Grünen-Netzpolitikerin Tabea Rößner ist sich sicher, dass „durch technische Möglichkeiten Rückschlüsse auf einzelne Personen möglich“ sind, sagte sie. Theoretisch könnte die Post also Einzelprofile über jeden Bürger anfertigen. In den USA steht das Analyseunternehmen Cambridge Analytica unter Verdacht, mit zielgerichteter Werbung anhand solcher Profile auf Basis von Facebook-Daten die letzte Wahl beeinflusst zu haben.

Die für den deutschen Fall zuständige Landesdatenschutzbeauftragte von Nordrhein-Westfalen, Helga Block, teilt Rößners Meinung. In Zeiten von Big Data und leistungs­fähigen Rechnern könne Anonymität leicht zur „Illusion werden“, sagte sie der SÜDWEST PRESSE.

Ihre Behörde überprüft gerade den Vorgang rund um die Wahlwerbung anhand der Postdaten. Rößner kritisiert die Bundesregierung dafür, sich nicht selbst mit dem Vorgang zu beschäftigen: „Insbesondere in hoch sensiblen Bereichen wie im Umfeld von Wahlen muss jeglicher Missbrauchs- oder Manipulationsversuch ausgeschlossen werden.“ Schließlich gehe es, wie der Datenskandal bei Facebook und Manipulationsversuche durch Cambridge Analytica gezeigt haben, um mögliche Folgen für unsere Demokratie.