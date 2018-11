Digitalisierung Das Handwerk hebt ab

Meersburg / Annika Schneider

Zimmermeister Sebastian Schmäh verbindet traditionelle Arbeit mit moderner Technik. Die Handwerkskammer bietet Hilfe an.

Die Drohne surrt, als sie langsam vom Boden abhebt. Die windige Flugmaschine ist in wenigen Sekunden weit über Sebastian Schmähs Kopf. Immer höher fliegt sie nach oben, bis das surrende Geräusch nicht mehr zu hören ist. „Über mein iPad bin ich mit der Drohne verbunden. Eine kleine Kamera ermöglicht es, Luftbildaufnahmen in Vogelperspektive zu machen“, erklärt Schmäh strahlend.

Der Zimmermeister benutzt seit zwei Jahren die Drohne in seinem Betrieb in Meersburg, und eines wird schnell klar: Das Ganze ist für Schmäh eine nützliche Sache. „Die menschliche Handarbeit kann kein Gerät ersetzen, aber die Digitalisierung ist unaufhaltbar. Mittlerweile ist die Drohne ein ‚kleiner Helfer‘ im Berufsalltag geworden“, sagt Schmäh.

Sie fliegt über die Häuser und macht Bilder aus verschiedenen Perspektiven. Die Aufnahmen zeigen schnell, wie viel an einem Dach saniert werden muss. Früher sei das deutlich aufwändiger gewesen – Häuser mussten komplett eingerüstet werden. Dieses Problem ist nun passé. Wenn die Drohne die Fotos gemacht hat, werden sie an den Laptop weitergeleitet. „Kostenvoranschläge können so exakt kalkuliert werden“, erklärt der 43-Jährige.

Von rund 133.000 Handwerksbetrieben in Baden-Württemberg zählt Holzbau Schmäh zu denen, die digital vernetzt sind. Laut einer aktuellen Umfrage des Baden-Württembergischen Handwerkstags sehen 46 Prozent der Betriebe die Digitalisierung als Chance, nur knapp 8 Prozent als Risiko. In den vergangenen zwölf Monaten haben demnach deutlich mehr als die Hälfte Digitalisierungsmaßnahmen umgesetzt. Besonders aktiv waren hierbei das das Kfz- und das Gesundheitsgewerbe.

Was ist die Triebfeder für Schmähs Innovationsfreude? „Ich denke, es ist immer wichtig, auf sein Bauchgefühl zu hören und offen zu sein für Neues“, sagt er. Das Thema Zeit sei für einen Selbstständigen besonders wichtig. Jeder kenne die unzähligen, unbearbeiteten Briefstapel auf dem Schreibtisch, das ständig klingelnde Telefon und das Gefühl, alles selbst regeln zu wollen. Die digitalen Helfer verhelfen ihm zu mehr Zeit.

Ein Denkmal zu sanieren gehe nur mit Ruhe. „Die Zeit, die ich beim Vermessen gespart habe, kommt mir beim Sanieren oder beim Gespräch mit dem Kunden wieder zugute“, erzählt der Zimmermeister. Und dann fangen seine Augen an zu funkeln. „Ich möchte Spuren hinterlassen. Ich möchte, dass meine Auszubildenden in ein paar Jahrzehnten sagen können: ‚Wow, ich habe bei Sebastian Schmäh gelernt.‘

Seine Lehrlinge sollen die digitalen Möglichkeiten clever einzusetzen lernen. Aber sie sollen zugleich auch wissen, wie traditionelles Handwerk geht. Und was für ihn besonders wichtig ist: Die Freude an dem, was man tut, nie zu verlieren. Er führt als Beispiel die Sanierung eines industriell gefertigten Fensters an, bei dem er selber per Hand den Feinschliff macht. „Genau das liebe ich an meinem Beruf – Neues mit Altem zu verbinden.“

Für sein fotographierendes Fluggerät hat Schmäh 3500 € bezahlt. Solche und ähnliche Projekte werden vom Baden-Württembergischen Handwerkstag (BWHT) finanziell gefördert. Hauptgeschäftsführer Oskar Vogel zählt einige Beispiele von Hilfen auf: den Digitallotsen, den DigiCheck, die Beteiligung am Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Stuttgart oder die Digitalisierungswerkstätten.

Neue Geschäftsmodelle wagen

Teilweise werden diese Projekte im Rahmen des Zukunftsprojekts „Dialog und Perspektive Handwerk 2025“ angeboten, mit dem der BWHT gemeinsam mit dem Landeswirtschaftsministerium das Handwerk fit für die Zukunft machen wollen.

Oskar Vogel sagt: „Wir arbeiten dafür, dass die Betriebe auch verstärkt neue Geschäftsmodelle in der digitalen Welt in den Blick nehmen. Denn klar ist – wer die Augen vor digitalen Veränderungen verschließt, wird es in der Zukunft schwer haben, erfolgreich zu sein.“

Wichtig sei es in diesem Zusammenhang auch, Ausbildungsinhalte fortlaufend auf ihre Aktualität zu prüfen und anzupassen. „In einer zunehmend digitalisierten Arbeitswelt wird das lebenslange Lernen unverzichtbar sein“, ist sich Vogel sicher.

