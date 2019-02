Verkehr Daimler und BMW bieten gemeinsames Carsharing

Berlin / Dorothee Torebko

Eigentlich sind sie Konkurrenten, doch jetzt kooperieren sie: Daimler und BMW bieten ab sofort gemeinsame Mobilitätsdienstleistungen an. Damit wollen sie weltweiter Marktführer für Carsharing und weitere Mobilitätskonzepte werden. Dafür fusionieren sie bestehende Angebote und investieren 1 Mrd. €.

Hinter der Initiative mit Hauptsitz in Berlin steckt ein weitreichender Plan: „Wir wollen stark werden und schnell wachsen. Der Himmel ist die Grenze“, sagte BMW-Chef Harald Krüger bei der Vorstellung des Konzepts. „Das heißt nicht, dass wir im Premiumsektor nicht weiter Konkurrenten sind“, betonte Daimler-Boss Dieter Zetsche. „Doch wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam erfolgreich global handeln können.“ Das Konzept sieht fünf Gemeinschaftsunternehmen vor. Die Bereiche teilen sich auf in Carsharing-Angebote (Share Now), die Suche nach Parkplätzen (Park Now), den Bau von Ladestationen für E-Autos (Charge Now), die Reiseplanung über eine Plattform (Reach Now) und die Vermittlung von Mitfahrdiensten wie Mytaxi (Free Now).

Mit dem Zusammenschluss reagieren die Autohersteller auf die wachsende Konkurrenz auf dem Mobilitätssektor. Unternehmen wie die umstrittene US-Firma Uber drängen auf den Markt und betreiben aggressive Lobby-Arbeit. Mit der Änderung des Personenbeförderungsgesetzes, die Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) anstrebt, wird der deutsche Markt für Carpooling- und Sharing-Unternehmen zudem attraktiver. Das Ziel von Zetsche und Krüger ist es, nicht mehr nur Autoverkäufer zu sein, sondern Mobilitätsdienstleister. Also auch E-Scooter zu verleihen, an der Vermietung von Parkplätzen zu verdienen und Ladesäulen für E-Autos aufzustellen.

Die Hersteller wollen den Markt für E-Autos ankurbeln. Viel wichtiger sind aber, so sagen Mobilitätsexperten, die Daten der Kunden, die bei der Nutzung der Apps angehäuft werden. Die Daten sind wie eine Währung, die für Firmen wie Google interessant sind. Die Daten könnten noch mehr werden, denn selbstfahrende Flotten sind laut Zetsche und Krüger das Ziel. Autonome Fahrzeuge sollen sich selbstständig aufladen, automatisch parken und mit anderen Verkehrsmitteln vernetzen. Praktisch für den Kunden und profitabel für die Firmen.