-Chef Ola Källenius will angesichts der Corona-Krise mehr sparen und dennoch effizienter machen. „Unsere bisherigen Effizienzziele haben die bevorstehende Transformation abgedeckt, aber nicht eine weltweite Rezession“, sagte der Manager am Mittwoch bei der Online-Hauptversammlung des Konzerns in Stuttgart. „Deswegen schärfen wir unseren Kurs nach.“ Man sei derzeit in konstruktiven Gesprächen mit den Arbeitnehmervertretern.