Auto Daimler hat eine Menge Probleme

Stuttgart / Thomas Veitinger

Während Bodo Uebber spricht, ist im Hintergrund plötzlich eine Sirene zu hören. Möglicherweise von einem Feuerwehrauto. Der Finanzchef von Daimler unterbricht daraufhin die Telefonkonferenz mit Journalisten kurz und sagt leiser: „Das ist bei uns.“ Dann erklärt er die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal, das im September endete, aber weiter.

Die wirtschaftliche Situation beim Autobauer ist nicht wirklich brandgefährlich. Auch wenn eine zweite Gewinnwarnung innerhalb von vier Monaten Anlass zu Sorgen gibt. Schließlich verwöhnte die Stuttgarter in den vergangenen Jahren Mitarbeiter und Anteilseigner geradezu mit guten Nachrichten. Jetzt aber formuliert Vorstandschef Dieter Zetsche vorsichtig: „Die Automobilindustrie und damit auch Daimler befinden sich weiterhin in einem sehr herausfordernden Umfeld.“

Der Daimler-Gewinn rutschte um ein Fünftel ab. Da beruhigt es auch wenig, dass die Autoindustrie ihre Gewinnprognosen gerade reihenweise kappt. Erz-Rivale BMW rechnet mittlerweile ebenso mit weniger Gewinn wie VW. Auch Zulieferer wie Continental und der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub dämpften wegen schwächerer Nachfrage ihre Gewinnversprechen. Bei allen geht es um Verzögerungen durch das neue Prüfverfahren WLTP, das realistisches Fahren bei Schadstoffüberprüfungen simuliert.

Daimler hat einen ganzen Mix an Problemen, der tiefe Spuren in der Bilanz hinterlässt und die operative Marge etwa, die den Anteil des operativen Gewinns am Umsatz zeigt, auf 6,3 Prozent sacken lässt. Das ist weit von der Zielmarke 10 Prozent entfernt. Unter anderem belasten kostspielige Software-Updates für zurückgerufene Diesel-Fahrzeuge und Rückstellungen für den Rechtsstreit um Kältemittel für Klimaanlagen. Allein die Maßnahmen rund um das Thema Diesel-Fahrzeuge schlug bei Mercedes-Benz im dritten Quartal mit einem mittleren dreistelligen Millionenbetrag zu Buche.

Zudem gingen die Verkaufszahlen zurück, auch weil manche Fahrzeug-Modelle durch die WLTP-Verzögerungen nicht geliefert werden konnten. Das Chinageschäft leidet unter den Strafzöllen aus den USA, weil auf im US-Werk in Tuscaloosa hergestellte teure SUV nun höhere Zölle in China entfallen. Der chinesische Markt ist aber so umkämpft, dass Daimler die höheren Kosten nicht vollständig an die Kunden weitergeben kann. Insgesamt sei er „mit dem Verlauf in China sehr zufrieden“, sagt Uebber. Der Absatz stieg auf einen Rekordwert: Hier wurden mehr als 170 000 Fahrzeuge der Luxusmarke verkauft – 11 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. In den USA sank der Absatz dagegen um 8 Prozent auf 76 000 Autos.

Gleichzeitig können die Stuttgarter nur bedingt sparen. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung werden sogar erhöht. Technologien und Mobilitätskonzepte müssen weiter entwickelt und Modelle auf den Markt gebracht werden. Daimler bietet seit Oktober Rabatte für den Kauf von neuen Dieselfahrzeugen an. Das neue Programm habe eine hohe Nachfrage ausgelöst, sagte Uebber – insbesondere aus dem Taxigewerbe. Schon im vergangenen Jahr hatten sich die Hersteller mit der Bundesregierung auf ein ähnliches Programm geeinigt. Mit Hilfe der Prämien seien damals 26 000 Fahrzeuge in Europa verkauft werden. Dies drücke aber die Preise. Der Diesel-Anteil in EU-Ländern außerhalb Deutschlands liege im übrigen bei mehr als 50 Prozent.

Die Lastwagen-Sparte hat Dailer in den vergangenen drei Monaten Freude bereitet, Umsatz und Ertrag lagen über den Vorjahreswerten. Bei Bussen war das Ergebnis nicht so gut, der Umsatz lag leicht über, der Ertrag unter dem dritten Quartal 2017.

Optimistisch ist er Konzern für das restliche Jahr. Zwar dürfte es auch weiterhin Auslieferungsprobleme für einige Diesel-Modelle geben. Aufgrund der hohen Nachfrage rechnet das Unternehmen jedoch damit, dass sich die Situation im vierten Quartal normalisiert und die Bestände bis zum Jahresende zurückgehen. Der Umsatz in der Autosparte soll am Jahresende nach wie vor das Vorjahresniveau erreichen – obwohl er im bisherigen Jahresverlauf infolge sinkender Absätze um 3 Prozent schrumpfte. Insgesamt dürfte der Konzern 2018 aber „deutlich unter dem Niveau des Vorjahres“ liegen.

Für das kommende Jahr ist Uebber optimistisch: „Aus heutiger Sicht gehen wir von einem Wachstum im Pkw-Markt weltweit aus.“ Er sei überzeugt, dass Daimler im Oberklasse-Segment diese Wachstumsraten überschreiten könne. Auch im Lkw-Geschäft sehe er „summa summarum ein positives Marktklima“.