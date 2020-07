Seit Mitte Juni sind dem Sozialministerium 1259 Covid-19-Fälle gemeldet worden - mindestens 184 Menschen davon haben sich vermutlich im Ausland infiziert. Mit 59 Fällen seien die meisten auf eine mögliche Infektion in Serbien zurückzuführen, sagte ein Sprecher der Behörde in Stuttgart am Donnerstag.

Aus welchen Ländern kommen die infizierten Urlaubsrückkehrer?

Die infizierten Urlauber, die bei ihrer Rückkehr das Coronavirus mitbrachten, sollen aus folgenden Ländern kommen:

28 Fälle könnten mit dem Kosovo in Verbindung gebracht werden

16 mit Bosnien und Herzegowina

13 mit Kroatien.

Insgesamt gab es rund 30 mögliche Infektionsländer. Das Auswärtige Amt hatte die Reisewarnungen für die meisten EU-Mitgliedsstaaten, den Schengen-Raum und Großbritannien seit dem 15. Juni aufgehoben. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung über die Zahlen berichtet.

Corona und Urlaub: Bund und Länder verständigen sich zum Thema Reiserückkehrer

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten sich am Mittwoch grundsätzlich drauf verständigt, dass Reisende aus sogenannten Risikogebieten im Ausland künftig unmittelbar nach ihrer Rückkehr in Deutschland auf das Coronavirus getestet werden sollen. Dazu sollen an Flughäfen Teststellen eingerichtet werden. Am Freitag wollen die Minister weitere Details besprechen und ein Gesamtpaket beschließen. Die Tests sollen verpflichtend sein.