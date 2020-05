Gastronomie ist eine Branche, die noch immer hart von der Verunsicherung ist groß und eine fehlende Perspektive verstärkt das bei vielen Betroffenen. Dieist eine Branche, die noch immer hart von der Corona-Krise betroffen ist. Von Montag, den 18. Mai 2020 an sollen die Gastronomen ihre Betriebe wieder öffnen. Die Frage ist nur: Wie? Dieist groß und eine fehlende Perspektive verstärkt das bei vielen Betroffenen.

Corona-Abstandsregel verhindert normalen Betrieb und Umsatz in der Gastronomie

„Wir begrüßen, dass zumindest Teile der Gastronomie wieder öffnen dürfen“, heißt es beim baden-württembergischen Ableger des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga. „Allerdings werden die Auflagen dazu führen, dass die Betriebe keine normalen Umsätze erwirtschaften können - das ergibt sich allein schon aus den Abstandsregelungen.“

So groß ist die Unsicherheit wegen bevorstehender Wiedereröffnung der Gastronomie

Nicht zuletzt bei den Corona-Sicherheitsbestimmungen herrscht nach wie vor Unsicherheit. Was, wenn Kunden für eine Gruppe von sechs Gästen reservieren möchten? Darf man die Gruppe an einen Tisch setzen? Und was, wenn die Gäste dem Wirt die Tür einrennen - braucht er dann einen Türsteher? Ganz zu schweigen davon, dass die Wirte nicht wissen, mit welchen Mengen an Lebensmitteln sie ihre Gastronomie ausstatten sollen.

Bars und Clubs noch immer ohne Perspektive in der Corona-Krise

Darüber hinaus gebe es viele Betriebe, die nach wie vor keine Öffnungsperspektiven haben, heißt es beim Dehoga. „Bars, Schankwirtschaften, Diskotheken - von einem Ende der Krise und von wirtschaftlicher Normalität ist das Gastgewerbe trotz der ab 18. Mai geltenden Lockerungen noch sehr weit entfernt.“ Die wirtschaftliche Lage vieler Betriebe sei weiterhin bedrohlich, betont der Verband und fordert dringend die staatliche Unterstützung der Branche.

Gesundheitsschutz von Gästen und Mitarbeitern hat höchste Priorität

Dehoga-Vorsitzender Fritz Engelhardt betont, dass die Gastronomie im Land dem Gesundheitsschutz von Gästen und Mitarbeitern höchste Priorität einräumt. „Unsere Branche nimmt die Hygienemaßnahmen ernst. Wir tun alles, damit die Wiedereröffnung unter den gegebenen Bedingungen optimal verläuft.“