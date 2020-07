Der Autobauer Daimler fährt für einenin Deutschland die Arbeitszeit herunter. Um angesichts der massiven Einbrüche durch die Corona-Krise Kosten zu senken, wird in der Verwaltung und in den sogenannten produktionsnahen Bereichen wie etwa Logistik von Oktober an in der Regelweniger gearbeitet - für ein Jahr und, wie Daimler am Dienstag mitteilte. Darauf hätten sich Konzernleitung undgeeinigt.blieben damit ausgeschlossen, betonte Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht.