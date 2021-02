Zusehen über Internet statt Arbeiten am Schaltschrank, Frisieren an Puppenköpfen statt an Kundinnen: Fehlende Praxis trifft diein der Corona-Zeit hart. Dazu kommen mangelnde Übernahmeperspektiven, Kurzarbeit und viele andere Probleme. Noch härter ist es für Jugendliche, die üb...