Übernahmen Chinesen lieben Unternehmen aus Baden-Württemberg

Berlin/Stuttgart / Dieter Keller

Chinesen beteiligen sich immer häufiger an deutschen Unternehmen. Das muss nicht schlecht sein. Umgekehrt ist es kaum möglich.

Wenn Angela Merkel am Donnerstag in Peking landet, dann hat die Bundeskanzlerin viel zu besprechen. Einerseits hat die chinesische Regierung als „Willkommensgeschenk“ angekündigt, die Zölle für importierte Autos vom 1. Juli an zu senken. Andererseits kaufen sich chinesische Firmen immer häufiger bei deutschen Unternehmen ein, während dies umgekehrt praktisch ausgeschlossen ist.

„Weder Deutschland noch die EU haben der industriepolitischen Strategie Chinas etwas entgegenzusetzen“, kritisiert Cora Jungbluth von der Bertelsmann Stiftung in einer Studie. Während die chinesische Regierung strategische Industrien bislang bewusst vor ausländischem Zugriff schütze, hätten Deutschland und die anderen EU-Staaten keinen Schutzmechanismus für Schlüsseltechnologien.

Von 2014 bis 2017 haben sich Chinesen an 175 deutschen Firmen mit mindestens 10 Prozent beteiligt, zeigt die Studie. Besonders beliebt sind „Hidden Champions“, also erfolgreiche, aber wenig bekannte Weltmarktführer. Fast zwei Drittel der Beteiligungen entfielen auf die 10 Schlüsselbranchen, in denen China bis 2025 eine international führende Position erreichen will. Dazu gehören beispielsweise alternative Antriebstechnologien für Autos, Biomedizin und Robotik.

Mit 39 chinesischen Beteiligungen oder Komplettkäufen stand Baden-Württemberg an erster Stelle, dicht gefolgt von Nordrhein-Westfalen. Bayern folgte mit 26 auf Platz drei. Auf Ostdeutschland entfiel nur jede zehnte Beteiligung. Dreimal so häufig wie durch Käufe engagierten sich chinesische Firmen 2017 allerdings in Deutschland, indem sie auf der „Grünen Wiese“ eigene Fabriken, Vertriebsgesellschaften und Entwicklungszentren bauten oder erweiterten.

„Wir begrüßen, dass die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission in China angekündigt hat, die Märkte in zentralen Bereichen zu öffnen und bislang bestehende Marktbarrieren abzubauen“, heißt es aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Derzeit hat es ein Prüfungsrecht, wenn Investoren mit Sitz außerhalb der EU mindestens 25 Prozent an einem Unternehmen in Deutschland kaufen wollen. Untersagen kann es dies nur, wenn „die öffentliche Ordnung oder Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland“ gefährdet sind.

Immer wieder wird diskutiert, diese Grenze auf 10 Prozent zu senken. Ein Anlass war, als der chinesische SGCC-Konzern 20 Prozent am deutschen Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz übernehmen wollte. Er ist für ganz Ostdeutschland sowie Hamburg zuständig. Der erste Versuch scheiterte, weil der belgische Mehrheitsaktionär Elia sein Vorkaufsrecht nutzte.

Jetzt startet SGCC nach einem Bericht des „Handelsblatts“ einen neuen Versuch, 20 Prozent zu kaufen, die noch einem australischen Infrastrukturfonds gehören. Dabei gilt das Stromübertragungsnetz als Teil der kritischen Infrastruktur, die durch das Außenwirtschaftsrecht geschützt wird. Eingreifen könnte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erst ab 25 Prozent. Er hat zwar schon laut nachgedacht, dies zu ändern. Das käme aber für diesen Fall wohl zu spät.

„Wir sollten bei uns keine Hürden aufbauen“, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der Union, Joachim Pfeiffer aus Waiblingen, der SÜDWEST PRESSE. „Wir leben von offenen Märkten.“ Lieber sollten strategisch wichtige Felder wie die Mikroelektronik auf europäischer Ebene gefördert werden. Sein SPD-Kollege Bernd Westphal sieht aktuell keinen Handlungsbedarf. Deutschland habe erst im letzten Jahr seine Vorschriften zur Investitionsprüfung verschärft. Zudem hofft er auf Regelungen auf EU-Ebene, die derzeit noch beraten werden.

Skeptisch ist die wirtschaftspolitische Sprecherin der Grünen, Kerstin Andreae: „Bei sensibler Infrastruktur gilt es besonders hinzusehen.“ Altmaier müsse schnell Vorschläge erarbeiten, wie berechtigte Interessen bei Infrastruktur und Grundversorgung geschützt werden könnten. Generell hält sie Chinas Streben nach Marktführerschaft für legitim, solange es nicht auf der Grundlage unfairer Staatssubventionen verfolgt wird. Für FDP-Fraktionsvize Michael Theurer gehören ausländische Direktinvestitionen zu einer offenen Marktwirtschaft dazu. Dem Expansionsdrang Chinas allerdings „dürfen wir in Europa nicht blauäugig gegenüber treten“. Erforderlich seien EU-einheitliche Transparenz- und Informationspflichten nach dem Vorbild der USA.