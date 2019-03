Wer in China mit Einheimischen über Datenschutz diskutieren will, kommt oft nicht weit. Der Wunsch der Deutschen, ihre persönlichen Informationen vor dem Zugriff von Staat und Unternehmen zu schützen, trifft auf Unverständnis. „Private Daten werden hier nicht als so wertvoll erachtet wie in Deutschland, man sieht eher die durch das Preisgeben der Daten gewonnenen Vorteile wie zum Beispiel Vergünstigungen oder Bequemlichkeit“, erklärt Han Zheng, Innovationsspezialist an der Universität Tongji in Shanghai. „Man probiert hier schneller Sachen aus, die andere im Bekanntenkreis oder in der Familie schon haben. In Deutschland ist man erst mal skeptisch.“

Um seine Erfahrung zu untermauern, zitiert Han eine Studie der Harvard Business Review von 2015. Demnach ist einem Deutschen der Schutz seiner Gesundheitsdaten 180 Dollar wert. Einem Chinese gerade mal 4 Dollar.

In dem 1,4-Milliarden-Einwohner-Land China gibt es rund 800 Mio. Internetnutzer, von denen 98 Prozent mit dem Smartphone online gehen. Diese Technikbegeisterung und der für unsere Begriffe laxe Umgang mit Daten ermöglichen Anwendungen, die im Westen undenkbar scheinen. Zum Beispiel hängen in China rund 180 Mio. Überwachungskameras, die höchste Dichte erreichen sie in der 15-Millionen-Metropole Shanghai. Die Gesichtserkennung wird genutzt, um Verbrecher zu finden. Aber auch wer bei Rot über die Ampel geht, bekommt Punkte abgezogen: „Social Scoring“, die Bewertung des Einzelnen nach seinem Verhalten, ist längst Alltag. Start-ups entwickeln Anwendungen in dem Bereich, darunter das staatlich geförderte „Cloudwalk“ aus Nanjing, das Bilder von Menschenmassen an U-Bahnhöfen in Sekunden mit der Datenbank der Sicherheitsbehörden abgleicht.

Für viele Chinesen eine wünschenswerte Entwicklung: „Wir profitieren davon, Shanghai ist sicher“, erklärt Professor Han. Ähnliches habe man in Nairobi erlebt, wo der chinesische Kommunikationskonzern Huawei ein vergleichbares Überwachungssystem eingerichtet hat. Die Kriminalitätsrate sei um 40 Prozent gesunken, berichtet Hank Stokbroekx, stellvertretender Marketingchef. Verkehrssünder finde man „innerhalb von Minuten“. In Deutschland wäre so ein System undenkbar.

Ungewohnt offen gibt sich der Telekommunikationskonzern, der die 100-köpfige Delegation rund um Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut in die Firmenzentrale nach Shenzhen im Süden Chinas eingeladen hat. Drang bis vor wenigen Wochen noch kaum etwas nach außen, mausert sich der Konzern gerade zum regelrechten Kommunikationswunder.

Kommunikationschef Carsten Senz versucht die Vorwürfe, mit denen sich seine Firma im Westen konfrontiert sieht, zu entkräften: Huawei würde nicht versuchen, Daten abzuzweigen, sollte der Konzern den Zuschlag für das 5G-Netz bekommen. „Es gibt auch keine Beweise, dass je irgendetwas passiert ist.“ Eine Antwort, die bei der Delegation für hochgezogene Augenbrauen sorgt. Und auch das Argument, dass sogenannte Kill-switches, also eine Einrichtung zum Abschalten ganzer 5G-Netze im Konfliktfall, technisch gar nicht möglich seien, vermag kaum, die Debatte um Spionage und Einflussnahme zu beruhigen. Denn unter IT-Experten ist man sich längst einig, dass solche Manipulationen technisch durchaus möglich und auch nicht ohne weiteres aufzuspüren sind. Überzeugend wirkt nur der eine Satz: „Wenn bekannt wird, dass unsere Netze irgendwo nicht sicher sind, ist unser Geschäft als global operierendes Unternehmen kaputt.“

Global unterwegs ist auch Tencent, dessen Firmenzentrale am anderen Ende der Stadt liegt. Bei Deutschen eher unbekannt, in China aus dem Alltag kaum mehr wegzudenken sind die Apps Wechat und QQ von Tencent. Wechat vereint etwa 40 Funktionen, vom Chatprogramm über Bezahlfunktionen und der Möglichkeit, Arzttermine zu vereinbaren, bis hin zu einem Shop, in dem man Bücher, Filme und Spiele herunterladen kann.

Ohne Wechat – oder das Äquivalent des Anbieters Alibaba – ist der Alltag in China kaum noch zu meistern. Egal, ob man sich als Firma mit anderen vernetzen, die Rechnung im Restaurant bezahlen oder ein Taxi rufen will. Nichts geht mehr ohne die App – natürlich unter Eingabe einer Identifikationsnummer, die per Gesichtserkennung bestätigt werden muss. Was den Besuchern aus Europa als Kindersicherung angepriesen wird, ist aber auch ein probates Mittel für personalisierte Angebote oder um die Bürger zu überwachen. Denn „der Staat hat Zugriff auf alle Daten“, erklärt Han Zheng.

1,1 Mrd. Menschen nutzen Wechat und QQ jeden Monat, auf einer großen Weltkarte in der Firmenzentrale leuchtet ein Punkt für jeden aktiven Nutzer, sie sind über den gesamten Erdball verteilt. Ein gewaltiges Datenpotential aus allen Ländern und Schichten, auf denen Tencent – und damit auch der chinesische Staat – sitzt.

Drittgrößter Smartphone-Hersteller der Welt Huawei wurde im Jahr 1987 von Ren Zhengfei gegründet. Das Geschäftsmodell der ersten Jahre bestand vor allem aus dem Wiederverkauf von Telefonanlagen, die aus Hongkong importiert wurden. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig. Heute gehört Huawei neben Samsung und Apple zu den drei größten Smartphone-Herstellern der Welt. Doch das eigentliche Geschäft des Konzern besteht darin, Massen von Daten zu übertragen, zu verknüpfen und auszuwerten. Damit machten die Chinesen 2018 einen Umsatz von umgerechnet 96 Mrd. €, in den kommenden Jahren sollen knapp 100 Mrd. € in die Forschung und Entwicklung investiert werden. Weltweit beschäftigt Huawei rund 180 000 Mitarbeiter.