Handelsstreit China kauft mehr US-Güter

Handelsstreit Nach der verbalen Aufrüstung gehen Washington und Peking auf Entspannungskurs. Für die EU könnte der Kompromiss Folgen haben.

Mit einem Kompromiss in letzter Minute haben die USA und China einen drohenden Handelskrieg zumindest vorläufig abwenden können. Zum Abschluss der jüngsten Runde bilateraler Gespräche in Washington verpflichtete sich die Delegation aus Peking, dass China Einfuhren aus den USA erhöhen wird. Damit soll das enorme bilaterale Defizit, welches die USA seit Jahren im Handel mit dem Reich der Mitte ausweisen, abgebaut werden. Leidtragende der getroffenen Vereinbarung könnten aber europäische und vor allem deutsche Unternehmen sein.

Am Warenhandel gemessen erreichte der Fehlbetrag, den die US-Wirtschaft gegenüber China verzeichnete, im vergangenen Jahr 375 Mrd. Dollar (319 Mrd. €). US-Präsident Donald Trump hatte die Delegation unter Leitung von Vizepremier Liu He dazu gedrängt, eine freiwillige Verringerung des Defizits um 200 Mrd. Dollar (170 Mrd €) zu versprechen. Zwar betonte Trumps Finanzminister Steve Mnuchin nun, dass „wir konkrete Zielvorgaben haben“, sowohl hinsichtlich der Höhe der zusätzlichen Einfuhren aus den USA als auch des Zeitraums. Zahlen wollte Mnuchin nicht nennen, bekräftige aber, dass „es sich um sehr bedeutende Fortschritte handelt“.

Ohne Zugeständnisse hatte Trump gedroht, Strafzölle zu verhängen, die 150 Mrd. Dollar (127 Mrd. €) an chinesischen Importen getroffen hätten. Das Weiße Haus bestreitet, dass die Vereinbarung und die Zugeständnisse seitens Pekings mit der Ankündigung des Präsidenten zusammenhängen, auf Sanktionen gegen den Smartphone-Hersteller ZTE zu verzichten. Dass er von Zöllen Abstand nehmen würde hatte der Präsident kurze Zeit verkündet, nachdem die chinesische Regierung einen Kredit in Höhe von 500 Mio. Dollar (425 Mio. €) abgesegnet hatte, mit dem das Trump Immobilienimperium ein neues Projekt in Indonesien finanzieren will.

Handelskompromiss nicht mehr als „Flickwerk“

Experten sehen in dem Handelskompromiss aber nicht viel mehr als ein Flickwerk, welches kaum dazu beitragen wird, das strukturelle Defizit zu reduzieren. Insbesondere hätte die US-Seite keine Zugeständnisse erzwingen können, die dem Diebstahl geistigen Eigentums einen Riegel vorschieben werden. Dieser wird vor allem durch Joint Ventures mit chinesischen Firmen erleichtert, zu denen ausländische Investoren, unter anderem in der Tech-Industrie verpflichtet sind. Verluste, die der amerikanischen Wirtschaft durch den Datenklau entstehen, erreichen jedes Jahr dreistellige Milliardenhöhe. Für die EU könnte der Kompromiss zwischen Washington und Peking Folgen haben, weil China Produkte, die bisher bevorzugt aus Deutschland und anderen europäischen Ländern bezogen werden, nun aus den USA kommen. Dies könnte für Großkonzerne, etwa Autohersteller wie BMW oder Mercedes, die einen bedeutenden Teil ihrer in China beliebten Sportgeländewagen in den USA produzieren, sogar ein Vorteil sein. Sie könnten von dem hohen Einfuhrzoll für Autos, die in den USA gefertigt werden, freigestellt werden. Problematischer stellt sich die Lage aber für den Mittelstand ohne eigene Produktion in den USA dar, die nicht in den Genuss der Importzusagen aus China kommen.

Die deutsche Wirtschaft sieht die Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump generell mit wachsender Sorge und plädiert für eine harte Linie. „America First bedeutet inzwischen immer öfter America Alone“, sagte Eric Schweitzer, der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Die USA seien über Jahrzehnte auch ein Garant dafür gewesen, dass sich freier und fairer Welthandel nur auf der Basis von international geltenden Regeln entwickeln könne. „Damit ist es offenbar erst einmal vorbei.“

Schweitzer forderte, die EU müsse auch im Interesse der hiesigen Unternehmen die richtigen Schlüsse ziehen. Es sei zwar immer wichtig, gerade auch bei schwierigen Konflikten im Gespräch zu bleiben. „Aber wir bewegen uns in die falsche Richtung, wenn wir auf neue Zumutungen automatisch mit Zugeständnissen reagieren“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk. Der DIHK-Präsident nannte es ermutigend, wenn die Eurpäische Union selbstbewusst und geschlossen die Grenzen dieser Zumutungen markiere.