Stuttgart Bundesverkehrsminister diskutiert Zukunft des Diesels

Stuttgart / DPA

Wenige Wochen vor Inkrafttreten der ersten Diesel-Fahrverbote in Stuttgart stellt sich Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) heute persönlich den vielen noch offenen Fragen. Am Nachmittag ist er zunächst bei der CDU-Gemeinderatsfraktion und der Jungen Union zu Gast, um über die „Vision Stuttgart 2030“ und die Mobilität der Zukunft zu diskutieren. Danach geht es im „Stuttgarter Klimagespräch“ der Industrie- und Handelskammer unter anderem um die Zukunft des Dieselantriebs. Am Abend schließlich ist Scheuer beim Prüfkonzern Dekra zu Gast.