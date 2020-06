Wer die Bundesliga-Spiele von der kommenden Saison an zeigen wird, ist offen. © Foto: 22.05.2020, Bayern, Nürnberg: Fußball: 2. Bundesliga, 27. Spieltag, 1. FC Nürnberg - Erzgebirge Aue im Max-Morlock-Stadion. Ein TV-Kameramann filmt. Foto: Matthias Hangst/Getty Images Europe/Pool/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. +++ dpa-Bildfunk +++