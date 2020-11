Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag nach einer etwas leichteren Eröffnung berappelt und solide Gewinne verbucht. Der Dax stieg gegen Mittag um 0,62 Prozent auf 13.166,80 Punkte.

Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochenplus von rund 0,7 Prozent an. Der MDax der 60 mittelgroßen Werte gewann 0,63 Prozent auf 28.927,32 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um rund 0,9 Prozent zu.

Die Anleger können sich seit Tagen nicht klar entscheiden zwischen der Sorge vor den Auswirkungen hoher Infektionszahlen und der Hoffnung, dass schon bald mehrere Impfstoffe gegen das Virus zur Verfügung stehen werden.

Aus Unternehmenssicht war die Nachrichtenlage am Freitag eher dünn. Die Aktien von Thyssenkrupp, CTS Eventim und Kion revidierten ihre Vortagesverluste teilweise und setzten sich mit Anstiegen zwischen 2,3 und 5,4 Prozent an die MDax-Spitze. Den größten Schwung zeigten Thyssenkrupp. Beim Industriekonzern rückt nun verstärkt die Zukunft der höchst defizitären Stahlsparte in den Mittelpunkt, für die der britische Konzern Liberty Steel Kaufinteresse anmeldete.

Die Aktien von Freenet gewannen 1,0 Prozent nach der Meldung vom Schuldenabbau des Mobilfunkanbieters. Die Paion-Papiere schnellten um 6,2 Prozent nach oben. Das Aachener Biopharma-Unternehmen legte für die angestrebte EU-Zulassung des Narkosemittels Remimazolam positive Studiendaten vor.

© dpa-infocom, dpa:201120-99-400698/3