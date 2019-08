Der deutsche Aktienmarkt hat zum Wochenbeginn einen Erholungsversuch gestartet. Im frühen Handel am Montag kletterte der Dax um rund ein Prozent auf 11.813,22 Punkte.

Am Freitag war der deutsche Leitindex noch um 1,3 Prozent gefallen, belastet nicht zuletzt von der Regierungskrise in Italien. Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen umfasst, legte am Montag um 1,27 Prozent auf 25.675,93 Punkte zu. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone rückte um ein Prozent vor.

Bei den Einzelwerten rückten die Aktien von Osram erneut in den Fokus. Der österreichische Halbleiterkonzern AMS hat erneut Interesse an einer Übernahme des in Bedrängnis geratenen Beleuchtungsherstellers bekundet und bietet 38,50 Euro je Osram-Aktie. Papiere von Osram schnellten daraufhin um gut 10 Prozent auf knapp 35 Euro nach oben. Damit handelten sie jedoch noch immer deutlich unter dem von AMS gebotenen Preis.

Mit Quartalsberichten warteten am Montag die Deutsche Pfandbriefbank, der Stahlhersteller Salzgitter, der Versicherer Talanx sowie die TLG Immobilien auf. Mit dem Rückenwind vom steigenden Gesamtmarkt reichten die Kursgewinne der vier Unternehmen von 0,4 bis zu 1,7 Prozent.