Der Dax hat am Freitag seinen Rekordlauf fortgesetzt. Der deutsche Leitindex stieg kurz nach dem Handelsstart auf ein Rekordhoch bei 13 766 Punkten und hielt sich zuletzt dann noch mit plus 0,04 Prozent auf 13 753,28 Punkte im Plus.

Der MDax legte um 0,15 Prozent auf 29 215,03 Punkte zu und der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx, sank um 0,10 Prozent auf 3842,84 Zähler.