Nach der Aktienmarkt-Rally in den vergangenen Wochen sind die Anleger weiter vorsichtig geblieben.

Ohne klare Fortschritte in den Handelsgesprächen und angesichts der Drohung von US-Präsident Trump die Strafzölle gegen China womöglich weiter anzuheben, werden Risiken eher gemieden.

Am Nachmittag sank der Dax um 0,49 Prozent auf 13.165,29 Punkte, nachdem er bereits am Vortag leicht nachgegeben hatte. Für den MDax ging es um 0,27 Prozent abwärts auf 27.011,32 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,30 Prozent.

Sowohl der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA als auch der Versorger RWE wurden etwas optimistischer, was das Jahr 2019 betrifft. Dennoch gaben beide Aktien nach.

Das Merck-Papier sank um 2 Prozent, war allerdings auch zuletzt wieder stark gelaufen und hatte sich seinem 2017 erreichten Rekordhoch bei 115,20 Euro wieder angenähert. Die RWE-Aktie verlor zuletzt 3,3 Prozent.

Die Vorzugsaktie von Henkel büßte 1,7 Prozent ein. Die Konjunkturschwäche hatte beim Konsumgüterkonzern im dritten Quartal zum Gewinnrückgang geführt. Bei Daimler setzte der Kapitalmarkttag der Aktie des Autobauers zu. Sie gab um 3 Prozent nach. Die neben den Sparzielen bekannt gegebene Ergebniszielspanne für 2020 enttäuschte.

Das Immobilienunternehmen Adler im SDax informierte indes über eine starke Geschäftsentwicklung und kündigte eine Neuausrichtung der Dividendenpolitik für 2020 an.

Die Aktie sprang um knapp 11 Prozent hoch. CTS Eventim büßten als MDax-Schlusslicht etwas mehr als 8 Prozent ein, nachdem Gründer und Vorstandschef Klaus Schulenberg die jüngste Aktienrally für einen Anteilsverkauf genutzt hatte.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,31 Prozent am Vortag auf minus 0,34 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,15 Prozent auf 144,42 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,21 Prozent auf 170,69 Zähler. Der Eurokurs fiel auf 1,0998 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1006 Dollar festgesetzt.