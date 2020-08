Der Dax hat sich im frühen Freitagshandel schwächer präsentiert und sich zunächst wieder etwas von der 13.000-Punkte-Marke entfernt. Der deutsche Leitindex verlor zunächst 0,40 Prozent auf 12.941,60 Punkte.

Am Dienstag hatte der Index nach fast drei Wochen wieder die runde Marke übersprungen. Um nachhaltig darüber zu bleiben, fehlen derzeit aber die Impulse.

Für den MDax ging es im frühen Handel um 0,78 Prozent auf 27.491,31 Punkte nach unten. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone sank um 0,7 Prozent.

Unternehmenszahlen lieferten zum Wochenschluss weniger Impulse als an den Tagen zuvor. Der Batteriehersteller Varta hatte am Vorabend nach Börsenschluss die Prognose erhöht. Bereits im späten Xetra-Handel waren die Papiere auf ein Rekordhoch geklettert und hatten damit ihren bisherigen Spitzenwert aus dem Dezember 2019 übersprungen. An diesem Freitag nahmen Anleger nun Gewinne mit: Die Aktien fielen um mehr als neun Prozent.

Die Papiere von Klöckner&Co (KlöCo) gaben etwas nach. Händler sprachen aber von einem soliden Quartal des Stahlhändlers. Deutsche Euroshop sanken nach anfänglichen Gewinnen zuletzt um 2,77 Prozent. Die Mietumsätze des Einkaufszentren-Investors hatten im Juni weiter zugelegt. Analysten sehen aber weiter hohe Unsicherheiten. Die Titel des Scheinwerfer-Produzenten Hella notierten nach endgültigen Jahreszahlen nur wenig verändert.

Positiv reagierten die Anleger auf die Meldung der Aareal Bank, wonach der Immobilienfinanzierer einen Anteil an seiner IT-Tochter Aareon an den Finanzinvestor Advent veräußert. Die Aareal-Aktien gewannen fast acht Prozent.

Im Dax waren nur wenige Aktien im Plus. Autowerte waren vorne: Continental etwa verbuchten einen Zuwachs von 0,6 Prozent.

© dpa-infocom, dpa:200814-99-163960/4