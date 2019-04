Krisenmodus in Chicago: Zwei Maschinen des Flugzeugherstellers stürzen innerhalb weniger Monaten ab, hunderte Menschen sterben.

Zwei dramatische Abstürze, 346 Tote, viele offene Fragen: der US-amerikanische Flugzeughersteller Boeing steckt in einer tiefen Krise. Das Erfolgsmodell 737 Max ist zum Unglücksjet geworden. Für jede einzelne Maschine herrscht seit Wochen auf der ganzen Welt Flugverbot. Dem Airbus-Konkurrenten drohen Regressforderungen und Schadenersatzzahlungen. Den für 2019 angepeilten Gewinn wird Boeing nicht erreichen.

Was ist passiert? Innerhalb von weniger als fünf Monaten stürzen zwei 737 Max ab – im Oktober 2018 kurz nach dem Start im indonesischen Jakarta, im März wenige Minuten nach Abflug aus der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba. Verantwortlich ist in beiden Fällen sehr wahrscheinlich das Stabilisierungssystem MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), das Boeing speziell für seine Max-Serie entwickelt hat. In kritischen Situationen sollen die Sensoren die Nase des Flugzeugs automatisch nach unten drücken. Nach den vorläufigen Erkenntnissen hat sich in beiden Fällen das Stabilisierungssystem fälschlicherweise aktiviert. Die Maschinen wurden daraufhin Richtung Boden gelenkt.

Was ist das Problem? Es müssen dramatische letzte Minuten in beiden Cockpits gewesen sein, in denen die Piloten gegen das System ansteuerten – ohne Erfolg. Angeblich blätterten die Flugzeugführer von Lion Air noch kurz vor dem Absturz verzweifelt in einem Handbuch. Ob sie oder ihre Kollegen von Ethiopian Airlines über die MCAS-Automatik informiert waren, ist nicht geklärt.

Vor mehr als 50 Jahren wurde die erste Boeing 737 ausgeliefert. Fast jeder regelmäßige Fluggast dürfte schon mal in einer geflogen sein. Boeing hat sich im Laufe der Jahrzehnte immer wieder gegen Neuentwicklungen und für Überarbeitungen entschieden. „Die 737 Max ist ein Vermächtnis der Vergangenheit“, berichtete etwa die New York Times (NYT). Seit der Erstentwicklung habe sich das Layout des Cockpits kaum verändert, die Rechenleistung sei die gleiche wie in den 90er-Jahren. Piloten, die das erste Modell der 737-Baureihe fliegen konnten, können im Prinzip auch die 737 Max steuern.

An der alten Technik hielt Boeing nach Einschätzung von Experten vor allem aus einem Grund fest: Airlines müssen auf diese Weise nicht in teure Schulungen investieren – so sparen diese Kosten und entschieden sich leichter für ein neues 737-Modell. In den Unglücksfliegern, so die NYT, habe es nicht einmal ein elektronisches Warnsystem gegeben.

Warum ist Schulung so wichtig? „Systeme wie das MCAS sollen die Arbeit der Piloten vermeintlich erleichtern“, sagt Janis Schmitt von der Pilotenvereinigung Cockpit, „der Mensch muss aber auch durch Schulungen in der Lage sein, die Technik zu beherrschen.“ Der vorläufige Untersuchungsbericht ergab: Die Flugzeugführer aus Äthiopien waren damit offenbar überfordert.

Welche Konsequenzen gibt es? Sämtliche Flieger müssen aktuell am Boden bleiben. Zudem gab der Konzern bekannt, dass er die Produktion der Baureihe deutlich zurückfahre. Boeing hat keine neuen Aufträge für die Maschinen erhalten, allerdings auch wenige Stornierungen. Das Unternehmen sitzt nach wie vor auf tausenden Bestellungen. Trotzdem wittern Boeings Konkurrenten – vor allem Airbus – eine große Chance. Schließlich ist die 737 nicht das einzige Sorgenkind: Anfang der Woche geriet der US-Konzern erneut in Erklärungsnot, dieses Mal wegen seines größeren „Dreamliner“-Modells (Typ 787). Wie die NYT berichtete, gebe es bei der Herstellung massive Sicherheitsbedenken. Boeing wies die Vorwürfe zurück.

Wie geht es jetzt weiter? Boeing arbeitet an einem Softwareupdate für die Boeing 737 Max und bemüht sich darum, dass der Unglücksjet bald wieder zugelassen werden kann. Vergangene Woche fand der letzte Testflug statt. Am 29. April soll eine dreimonatige, internationale Überprüfung der neuen Technik beginnen. Unter anderem mit dabei: Vertreter der Luftfahrtbehörden von Australien, China und der EU sowie Experten der US-Luftfahrtbehörde und der amerikanischen Raumfahrtbehörde. Wann das Flugzeug wieder abheben darf, wird sich zeigen.