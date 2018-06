Biberach Boehringer Ingelheim investiert in Forschungszentrum

Boehringer Ingelheim investiert in Forschungszentrum

Biberach / DPA

Das Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim baut für 230 Millionen Euro ein neues Entwicklungszentrum für biotechnisch produzierte Wirkstoffe. Dies sei ein weiterer wichtiger Baustein der langfristigen Strategie, bei der auf einem zunehmenden Anteil biologischer Arzneimittel gesetzt werde, teilte das Unternehmen am Freitag in Biberach mit. In dem neuen Gebäude sollen biologische Analytik, Prozessentwicklung und die Medikamentenherstellung für die klinischen Studien unter einem Dach konzentriert werden. Der Neubau soll Ende 2020 fertig sein. Durch die Investition werden zugleich 100 neue Arbeitsplätze geschaffen.

