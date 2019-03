Der Preisverfall für Zucker macht dem weltgrößten Zuckerproduzenten Südzucker schwer zu schaffen: Im vergangenen Geschäftsjahr (28. Februar) ist der Gewinn eingebrochen. Das operative Konzernergebnis lag wegen der Probleme in der Zucker-Sparte nach Unternehmensangaben vom Mittwoch bei rund 25 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Mannheim mitteilte. Im Vorjahr hatte Südzucker noch 445 Millionen Euro erzielt.

Auch der Umsatz sank, von 6,98 Milliarden auf rund 6,75 Milliarden Euro. Die Aussichten für das laufende Geschäftsjahr sind ebenfalls alles andere als rosig. Der Aktienkurs des im SDax notierten Unternehmens gab daraufhin deutlich nach.

Die Tonne Zucker wird derzeit auf dem Weltmarkt für etwa 300 Euro gehandelt. Noch vor zweieinhalb Jahren lag der Preis bei 500 Euro, wie Südzucker-Sprecher Dominik Risser sagte. Er warf Indien, Thailand und Brasilien Wettbewerbsverzerrungen im Weltmarkt vor, da diese Länder ihre Zuckerindustrie direkt oder indirekt subventionierten.

Wegen des Preisverfalls bei Zucker im Zuge des Endes der EU-Marktverordnung hatte Südzucker Ende Februar ein Sparprogramm für die Sparte aufgelegt, die unter anderem die Schließung von mehreren Werken vorsieht. Das Unternehmen will damit seine Produktion um bis zu 700 000 Tonnen im Jahr reduzieren. Dadurch könnten jährlich bis zu 100 Millionen Euro eingespart werden.

Nach der angekündigten Schließung von Zuckerfabriken in Warburg (Nordrhein-Westfalen) und Brottewitz (Brandenburg) verbleiben in Deutschland noch sieben Werke. Insgesamt beliefern 16 000 Rübenanbauer die Südzucker-Standorte im Inland. Von den Schließungen betroffen wären 1150 Landwirte. In drei weiteren Werken in Frankreich und Polen soll der Betrieb ebenfalls eingestellt werden.

Für das neue Geschäftsjahr 2019/20 bleibt Südzucker angesichts schwankungsanfälliger Zucker- und Ethanolmärkte vorsichtig und geht von einem Konzernumsatz von 6,7 bis 7 Milliarden Euro aus. Das operative Konzernergebnis sieht das Management in einer Bandbreite von null bis 100 Millionen Euro. Den vollständigen Bericht für das vergangene Geschäftsjahr will das Unternehmen am 16. Mai veröffentlichen.

