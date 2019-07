Die Trumpf Gruppe erzielte zum Abschluss des Geschäftsjahrs 2018/19 am 30. Juni 2019 eine Umsatzsteigerung von rund 6 Prozent. Nach vorläufigen Berechnungen beläuft sich der Wert laut Unternehmensmitteilung auf 3,8 Milliarden Euro Der Auftragseingang ging in diesem Zeitraum auf 3,7 Milliarden Euro zurück. Das entspricht einem Minus von rund 3 Prozent.

Nach Deutschland mit etwa 730 Millionen Euro Umsatz sind die USA mit etwa 545 Millionen Euro sowie die Niederlande mit rund 460 Millionen Euro die größten Einzelmärkte für das Unternehmen, gefolgt von China mit circa 415 Millionen Euro.

Treiber des Umsatzzuwachs der Unternehmensgruppe sei neben dem hohen Auftragsbestand aus dem Vorjahr der Ausbau des EUV-Geschäfts gewesen. An den niederländischen Kunden ASML lieferte Trumpf spezielle Laser, die mit Hilfe extrem ultravioletter Strahlung (EUV) Oberflächen von Chips für die Computerindustrie belichten.

Eingetrübte Konjunktur

Die Vorsitzende der Gruppengeschäftsführung von Trumpf, Dr. Nicola Leibinger-Kammüller, sagte, dass sich die Konjunktur eingetrübt habe. Das zeige sich beim Auftragseingang deutlich in beiden Geschäftsbereichen Werkzeugmaschinen und Lasertechnik. Eine Ausnahme bildeten derzeit nur Geschäftsfelder wie das der EUV oder die Elektronik.

Die Ursachen für den Auftragsrückgang sieht Trumpf unter anderem im anhaltenden Handelsstreit zwischen China und den USA, der Unsicherheit des Brexit, dem Strukturwandel in der Automobilindustrie sowie einer abkühlenden Konjunktur in China. Diese Unsicherheiten seien Gift für Investitionen, so Trumpf Chefin Nicola Leibinger-Kammüller.

Gruppenweit sei die Zahl der Mitarbeiter um 8 Prozent auf rund 14 500 gewachsen. In Deutschland waren Ende Juni mehr als 7400 Mitarbeiter tätig, davon etwa 4400 in Ditzingen.