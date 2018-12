Kommentar Dieter Keller zur Verzinsung von Lebensversicherungen Bescheidene Zeiten

Berlin / Dieter Keller

Was sind wir doch bescheiden geworden, wenn es um die Zinsen allgemein und die Verzinsung von Lebensversicherungen im Besonderen geht. Wir betrachten es schon als großes Ereignis, wenn die Verzinsung der Verträge nicht weiter zurückgeht. Das ist zumindest für 2019 zu erwarten: Die großen Anbieter wollen sie konstant halten.

Zugegebenermaßen ist es durchaus ein Erfolg der Kapitalanlage-Profis der Versicherer, wenn sie in Zeiten von Negativzinsen der Europäischen Zentralbank noch eine nennenswerte Rendite erwirtschaften. Auch wenn sie weit von den stolzen Zahlen entfernt ist, mit denen die Gesellschaften vor Jahren und Jahrzehnten die Kunden angelockt haben.

Bei all der Freude seien zwei Aspekte nicht vergessen: Die Zinsen werden nicht auf die gesamten Beiträge gezahlt. Vielmehr werden erst die Kosten abgezogen, die durchaus beachtlich sind. Und wenn eines eher fernen Tages die Zinsen doch steigen, wird das nicht so schnell auf die Lebensversicherungen durchschlagen, weil die ihr Geld noch in weniger rentablen Anlagen investiert haben.

Auswege sind schwer zu finden. Die neuen Lebensversicherungen ohne garantierte Verzinsung versprechen zwar etwas mehr abzuwerfen. Aber ob das funktoniert, weiß man erst nach Jahrzehnten. Sie sind eine Wette auf bessere Zeiten.