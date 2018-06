Abgasskandal Behörden machen ernst mit Diesel-Stilllegungen

Berlin / Von Simone Dürmuth

VW- und Audi-Fahrer sollten sich sputen. Wer die Frist für die Software-Updates verpasst, dem droht ein böses Erwachen.

Die Schlagzeilen über den Diesel-Betrug und die Meldungen über erste Zwangsstilllegungen verunsichern viele Besitzer von VW- und Audi-Modellen. Die 18-monatige Frist für die verbindliche Rückrufaktion läuft jetzt aus – mit einer bösen Überraschung für diejenigen, die sich bisher Zeit gelassen haben oder die Software-Updates mit Blick auf eine Klage gegen den VW-Konzern unterlassen haben: Ihnen droht die Stilllegung.

Wer ist betroffen? Betroffen sind deutschlandweit knapp 15 000 Besitzer von VW- und Audi-Dieseln mit Abgasmanipulation. Konkret sind das Modelle der Baujahre 2009 bis 2014 mit dem „EA 189“-Dieselmotor mit illegaler Abschaltvorrichtung für die Abgasreinigung. Ihnen droht in den nächsten Wochen die Stilllegung ihrer Fahrzeuge, wenn sie die illegale Motor-Software nicht in der Werkstatt durch die neue legale Version ersetzen lassen.

Warum gerade jetzt? In diesen Tagen endet die 18-Monats-Frist für den verbindlichen Rückruf der Fahrzeuge, in deren Motoren die verbotene Abschaltung der Abgasreinigung eingebaut war. Fahrzeuge, die nicht umgerüstet werden, können daher in letzter Konsequenz außer Betrieb gesetzt werden.

Woher weiß ich, ob ich betroffen bin? Die Zwangsmaßnahmen treffen nur Autobesitzer, die 18 Monate nach der Freigabe der Nachrüstung durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) trotz mehrfacher Erinnerungen durch den Hersteller nicht an der Rückrufaktion teilgenommen haben, sagt eine Sprecherin des bayerischen Verkehrsministeriums. Wer auf die Schreiben von KBA und Hersteller nicht reagiert hat, erhält einen Brief von der Zulassungsstelle, mit einer vierwöchigen Frist, in dem die Stilllegung angekündigt wird. Danach gibt es einen weiteren Brief mit einer vierwöchigen „Erinnerungsfrist“, erklärt Matthias Franke, Dienststellenleiter der Kfz-Zulassungsstelle in Stuttgart. Das handhabt jeder Landkreis aber unterschiedlich.

Welche Möglichkeiten habe ich, wenn ich so einen Brief bekomme? Fahrzeughalter können ihr Auto in die Werkstatt bringen und nachrüsten lassen oder es innerhalb der Frist freiwillig abmelden.

Was passiert, wenn ich nichts tue? Dann droht die Zwangsstilllegung. Und die kann teuer werden: Wartet man so lange, bis man von der Zulassungsstelle über die Betriebsuntersagung informiert wird, werden knapp 50 € fällig. „Wenn der Vollzugsdienst raus muss, um nach dem Auto zu suchen und die Stadtplakette abzukratzen, kann es schnell dreistellig werden“, erklärt Franke. Das Update dahingegen ist als Teil einer offiziellen Rückrufaktion kostenlos.

Also sofort in die Werkstatt? Alexander Heinrich von der Anwaltskanzlei Tilp ist skeptisch: Wer einen Prozess gegen den Hersteller anstrengen will, braucht die Software als Beweismittel. Auf die Umrüstung verzichten muss man aber nicht: „Man kann das Fahrzeug begutachten lassen oder ein selbstständiges Beweisverfahren durchführen“, sagt Heinrich. Ein Gutachten kann jeder Kfz-Sachverständige erstellen. Gerichtssicher ist nur das Beweisverfahren. Zudem muss das Verfahren bereits laufen, sagt Marion Jungbluth vom Verbraucherzentrale Bundesverband. In Stuttgart sieht man bei einem laufenden Verfahren von einer Stilllegung ab, erklärt Franke.

Funktioniert mein Fahrzeug nach dem Update wie zuvor? Wahrscheinlich ja. Allerdings berichten Fahrzeughalter immer wieder davon, dass der Motor nicht mehr richtig rund laufe. „Ein Leistungsabfall ist relativ häufig, es gab bei unseren Mandanten auch falsche Fehlermeldungen. Bei einem ist sogar die Klimaanlage ausgefallen“, so Heinrich. Marion Jungbluth empfiehlt, sich von der Werkstatt eine Garantie geben zu lassen, dass es keine Beeinträchtigungen gibt. Einen entsprechenden Musterbrief hat die VZBV verfasst. „Allerdings dürfte es schwer sein, nachzuweisen, dass die ausgefallene Klimaanlage auf das Update zurückzuführen ist“, sagt Jungbluth.

Einmal stillgelegt – wie kann ich mein Fahrzeug wieder in Betrieb nehmen? Auch nach der Stilllegung kann man das Update in der Werkstatt aufspielen lassen – und seinen Wagen wieder anmelden.

Und wenn ich ein anderes Fahrzeug möchte? „Es gibt verschiedene Rabattaktionen der Hersteller. Wer sich sowieso ein neues Auto kaufen möchte, für den kann sich das lohnen“, erklärt Marion Jungbluth. Die Verbraucherschützerin rät dazu, sich vom Händler ein Rückgaberecht einräumen zu lassen, sollte das gewählte Modell in Zukunft von Fahrverboten betroffen sein.