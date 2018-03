Stuttgart Bechtle rüstet sich für zunehmendes Geschäft mit Schulen

Stuttgart / DPA

Der IT-Dienstleister Bechtle will künftig verstärkt im Geschäft mit Schulen mitmischen. Die Digitalisierung stehe dort noch am Anfang, sagte Vorstandschef Thomas Olemotz am Freitag in Stuttgart. Es gehe nicht nur um die Ausstattung von Klassen mit Laptops, sondern auch um deren Einbindung in ein Schulnetzwerk oder um elektronische Tafeln. Vor diesem Hintergrund hatte das börsennotierte Unternehmen im vergangenen Jahr einen kleinen Spezialisten für diesen Bereich gekauft.

Der im TecDax notierte und in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) ansässige Konzern erwartet für das laufende Jahr weiter gute Geschäfte. 2018 soll es erneut einen deutlichen Zuwachs bei Umsatz und Ergebnis geben. Bis zum Jahr 2020 soll der Umsatz auf fünf Milliarden Euro steigen. Im vergangenen Jahr kletterten die Erlöse um 15,4 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro.

Unter dem Strich machte Bechtle dank der guten Nachfrage nach IT-Dienstleistungen und Computerequipment einen Gewinn von gut 114,6 Millionen Euro - fast 11 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Davon profitieren auch die Aktionäre. Sie sollen für das abgelaufene Jahr eine um 20 Prozent auf 90 Cent erhöhte Ausschüttung erhalten. Die Mitarbeiterzahl legte im vergangenen Jahr um 8,9 Prozent auf 8353 zu.

