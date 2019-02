Immobilien Baukindergeld treibt die Preise

Berlin / Dieter Keller

Bauen, Bauen, Bauen – das Rezept der Immobilienwirtschaft gegen explodierende Mieten und Immobilienpreise klingt einfach. In der Politik ist es aber offenbar nicht angekommen, bemängelt der Päsident des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA), Andreas Mattner. Stattdessen denkt sie über eine Verschärfung des Mietrechts nach und droht gar wie in Berlin mit Enteignungen – die falschen Signale, kritisiert Mattner.

Dringend notwendig seien eine höhere Abschreibung für Mietwohnungen, die steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung, eine Senkung der Grunderwerbsteuer sowie schnellere Planungen und Baugenehmigungen. Das alles vermisst der Spitzenverband der Immobilienwirtschaft, in dem die ganze Branche von Bauunternehmen bis zu Wohnungsbaugesellschaften organisiert ist.

Wenn etwas passiert, dann das Falsche, kritisiert der Wirtschaftsweise Lars P. Feld von der Uni Freiburg in seinem jährlichen Gutachten für den ZIA. Das Baukindergeld erhielten viele Familien, die nicht darauf angewiesen sind. Dagegen erreicht es Haushalte mit geringeren Einkommen nicht, die nur wenig Kapital angespart haben. Haupteffekt dürften steigende Preise für Grundstücke sowie beim Bau und für fertige Immobilien sein. Den gleichen negativen Effekt hätte nach Ansicht von Fels die geplante Sonderabschreibung für den Bau von Mietwohnungen, gegen die sich noch der Bundesrat wehrt.

Wer im dritten Quartal 2018 eine Wohnung mietete, musste in München im Schnitt 16,54 € pro Quadratmeter zahlen. Im wenig gefragten nordrhein-westfälischen Landkreis Höxter kam er mit nur 4,54 € am günstigsten weg. Im Bundesdurchschnitt wurden 7,06 € pro Quadratmeter vereinbart. Das waren 3,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Tendenz: auch in diesem Jahr weiter steigend. Den größten Preissprung gab es in Berlin mit über 9 Prozent. In absoluten Zahlen ist die Hauptstadt aber mit im Schnitt 10,04 € immer noch deutlich günstiger als etwa Stuttgart, das mit 13,16 € das zweitteuerste Pflaster unter den sieben größten deutschen Städten ist.

Noch deutlich größer ist die Preisexplosion beim Kauf von Wohnimmobilien. Für Ein- und Zweifamilienhäuser mussten im Schnitt 2455 € pro Quadratmeter investiert werden, 7,6 Prozent mehr als vor einem Jahr. Bei Eigentumswohnungen war es mit 1875 € sogar 8,2 Prozent mehr. Spitzenreiter bei den Preissteigerungen war Berlin mit über 15 Prozent. In absoluten Zahlen ist München mit 6400 € ganz vorn.

Angesichts der Entwicklung der größten Städte nimmt die Abwanderung ins Umland zu, wo es häufig noch günstigere Preise und ein besseres Angebot gibt. In den kleineren Großstädten ist die Entwicklung sehr unterschiedlich: In Chemnitz und Halle sowie im Ruhrgebiet sind die Mieten heute inflationsbereinigt niedriger als 2005. In anderen wie Ulm und Heilbronn sind sie dagegen um über 50 Prozent gestiegen. Einsam an der Spitze bei den Preissteigerungen liegt Berlin, wo pro Quadratmeter heute fast doppelt so viel gezahlt wird wie vor gut einem Jahrzehnt.

Wachsende Probleme gibt es auch bei Büroimmobilien: In jeder zweiten Großstadt herrscht quasi Vollvermietung, warnt der ZIA. Insbesondere in München und Berlin sind kaum noch Büros zu finden.

Das dürfte sich an fast allen Orten fortsetzen, weil zu wenig Büros gebaut werden. An einigen Standorten könnte das dazu führen, dass Unternehmen abwandern und damit die Arbeitsplätze. Auch bei Logistikimmobilien, etwa für Speditionen, werden die Flächen knapp.