Stuttgart Baubranche wächst stark: Aber nicht mehr so viele Aufträge

Baubranche wächst stark: Aber nicht mehr so viele Aufträge

Stuttgart / DPA

Die baden-württembergische Baubranche hat im ersten Quartal 2018 erneut stark zugelegt. Die Südwest-Betriebe mit mehr als 20 Mitarbeitern erwirtschafteten einen Umsatz von 2,2 Milliarden Euro, das sind 16 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte die Landesvereinigung Bauwirtschaft am Mittwoch in Stuttgart mit. Treiber der Baukonjunktur sei dabei weiterhin der Wohnungsbau - hier legten die Umsätze um fast 37 Prozent zu. Und das, obwohl im recht kalten Monat März weniger gebaut wurde als im März 2017.

Einen Dämpfer gab es bei den Auftragseingängen, heißt es beim Verband der Bauwirtschaft. So sei der Wert der Auftragseingänge im ersten Quartal um lediglich um 4,1 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro gestiegen. Die Betriebe seien aber dennoch optimistisch, dass sich die Nachfrage nach Bauleistungen weiterhin gut entwickelt. Das zeigt auch die Zahl der Beschäftigten in den größeren Baubetrieben, die in den ersten drei Monaten des Jahres um 5,6 Prozent zulegte.

Mitteilung der Landesvereinigung Bauwirtschaft