Stuttgart Baubranche im Südwesten begrüßt Einigung im Tarifstreit

Stuttgart / DPA

Baden-Württembergs Baubetriebe haben sich erleichtert über die Einigung auf neue Tarife in der Baubranche gezeigt. Die beschlossene Erhöhung der Löhne und Gehälter um 5,7 Prozent bei einer Vertragslaufzeit von 26 Monaten belaste die Unternehmen zwar, sagte der Hauptgeschäftsführer der Bauwirtschaft Baden-Württemberg, Thomas Möller. „Die Alternative wäre aber vermutlich ein Arbeitskampf gewesen. Und den will keiner - weder die Betriebe, noch die Kunden“, sagte Möller in Stuttgart.

Nach der IG BAU hatten am Donnerstag auch die Arbeitgeberverbände dem Schlichterspruch des früheren Bundesministers Wolfgang Clement zugestimmt.