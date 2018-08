Stuttgart Baubranche geht von steigenden Preisen aus

Stuttgart / DPA

Bauen im Südwesten dürfte in Zukunft teurer werden. Davon gehen jedenfalls die meisten Unternehmen der Branche aus, wie der Verband der Bauwirtschaft Baden-Württemberg am Montag mitteilte. Als Grund hätten die Mitgliedsbetriebe in einer Konjunkturumfrage erhebliche Kostensteigerungen genannt - für die Ausweitung der Lkw-Maut, Tariferhöhungen, gestiegene Materialpreise, die Entsorgung von Erdaushub sowie durch verschärfte Vorschriften. Die müssten, sofern möglich, an die Kunden weitergegeben werden, um wirtschaftlich zu arbeiten.

Auch hat sich den Angaben zufolge die Nachfrage nach Bauleistungen zuletzt erhöht, vor allem im Wohnungs- sowie im Straßen- und Tiefbau. In diesen Bereichen meldeten jeweils etwa drei Viertel der Unternehmen eine gute Geschäftslage. Hier mache sich eine gestiegene Zahl an Baugenehmigungen für Wohnhäuser und an Verkehrsprojekten der öffentlichen Hand bemerkbar.