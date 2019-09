Die Bauwirtschaft verzeichnet große Zuwächse bei den Aufträgen. Wie für dieses Warenlager. © Foto: 27.08.2019, Thüringen, Arnstadt: Bauleute errichten die Stahlkonstruktion für ein Warenlager. Der Möbelhändler XXXLutz aus Welz in Österreich will in sein wachsendes Online-Geschäft investieren und baut ein neues E-Commerce-Center im Industriegebiet ·Erfurter Kreuz· bei Arnstadt. Auf 150.000 Quadratmetern ist Platz für ein hochmodernes Warenlager sowie Büro- und Schulungsräume. Am neuen Standort plant die Lutz-Gruppe nach Angaben des Thüringer Wirtschaftsministeriums Investitionen in Höhe von 70 Millionen Euro und die Schaffung von 100 neuen Arbeitsplätzen. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/ZB - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes ZB-Funkregio Ost +++ ZB-FUNKREGIO OST +++