Verkehr Warnstreik: Bahnkunden kalt erwischt

Berlin / Dieter Keller

Nach dem vierstündigen Warnstreik der Eisenbahnergewerkschaft EVG droht erst einmal keine Wiederholung. Die Lage ist kompliziert.

Vier Stunden Warnstreik der Eisenbahngewerkschaft EVG haben den Verkehr der Deutschen Bahn (DB) am Montag gewaltig durcheinander gebracht. Zeitweise stellte sie am Vormittag den gesamten Fernverkehr und große Teile des Nahverkehrs ein. Auch danach dauerte es noch lange, bis sich der Zugverkehr einigermaßen stabilisiert hatte. Bundesweit waren nach Bahn-Angaben über 2200 Züge betroffen, darunter auch Güterzüge.

Viele Bahnkunden wurden kalt erwischt, weil die EVG erst am Sonntag angekündigt hatte, wann der Ausstand konkret beginnen sollte. Ihre Mitglieder legten von 5 bis 9 Uhr die Arbeit nieder. Besonders nachhaltige Wirkung hatte, dass zahlreiche Stellwerke bestreikt wurden. Am Dienstag will die Gewerkschaft an den Verhandlungstisch zurückkehren, nachdem sie die DB dazu aufgefordert hatte. Vorerst droht also keine schnelle Wiederholung, auch wenn die Lage kompliziert ist.

Warum sind Tarifkonflikte bei der Bahn besonders schwierig?

Es gibt zwei konkurrierende Gewerkschaften, die nicht zusammenarbeiten, sondern um Macht und Mitglieder kämpfen. Die größere ist die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), die 2010 durch die Fusion von zwei Vorgängerorganisationen entstand. Sie ist Mitglied im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). Ihr Chef Alexander Kirchner ist auch stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutschen Bahn AG. Bisher hatte er Warnstreiks und längere Arbeitsniederlegungen erfolgreich vermieden.

Das ist der große Unterschied zur Lokführergewerkschaft GDL. Diese dürfte schon durch ihren Vorsitzenden Claus Weselsky noch bekannter sein, der sich gerne poltrig in der Öffentlichkeit äußert. In ihr sind nach eigenen Angaben über 80 Prozent aller Lokführer organisiert, daneben „zahlreiche“ Zugbegleiter. 2014/15 sorgten sie durch massive Streiks für tagelangen Stillstand. Die GDL ist Mitglied im Deutschen Beamtenbund.

Wie sind die Machtverhältnisse?

Insgesamt wird in der laufenden Tarifrunde für 160.000 Bahn-Mitarbeiter verhandelt. Bei der EVG sind davon nach eigenen Angaben mehr als 100.000 organisiert. Die GDL hat 34.000 Mitglieder. Darunter sind allerdings auch Beamte, die nicht streiken dürfen. Lokführer wurden bis zur Umwandlung der Bahn in eine Aktiengesellschaft 1994 häufig verbeamtet; seither ist das nicht mehr möglich.

Was will die Deutsche Bahn?

Personalvorstand Martin Seiler will unter allen Umständen vermeiden, dass es für gleiche Berufsgruppen unterschiedliche Tarifregeln gibt. Für ihn ist es die erste Bewährungsprobe, nachdem Ende 2017 sein Vorgänger Ulrich Weber in Ruhestand ging. Verhandlungen sind kompliziert, weil sich EVG und GDL nicht gemeinsam an einen Tisch setzen wollen.

Wie ist der Stand der Verhandlungen?

Sowohl EVG als auch GDL fordern 7,5 Prozent mehr Geld verteilt über zwei Jahre und daneben zahlreiche weitere Punkte. Die DB hat der EVG angeboten, die Entgelte in zwei Schritten um insgesamt 5,1 Prozent zu erhöhen und 500 € Einmalzahlung zu leisten. Statt der zweiten Stufe sollen sich die Mitarbeiter für mehr Freizeit entscheiden können, was bei der ersten Wahlmöglichkeit sehr beliebt war. Zudem soll der Arbeitgeberbeitrag zur betrieblichen Altersvorsorge um 1,1 Prozent steigen. Die Gewerkschaft hat die Verhandlungen abgebrochen, weil sie 1 Prozentpunkt mehr Geld ab 1. März 2019 verlangt und die Laufzeit nicht von 24 auf 29 Monate verlängern will. „Die Laufzeit ist zu lang, die Prozente sind daran gemessen zu niedrig“, klagte die EVG-Verhandlungsführerin Regina Rusch-­Ziemba. Daher rief sie die Mitglieder zum Warnstreik auf.

In den Gesprächen der GDL mit der DB geht es friedlicher zu: Sie vertagten sie einvernehmlich auf den heutigen Dienstag. Gewerkschaftschef Weselsky sprach von einem „harten, aber fairen Ringen“.

Wie groß ist die weitere Streikgefahr?

Vorerst sind nur kurze Warnstreiks möglich. GDL-Chef Weselsky droht damit erst 2019: „Wenn, dann rappelt die Kiste im neuen Jahr.“ Bis Ende 2020 gilt eine Vereinbarung mit der GDL, wonach vor Streiks nach einer Urabstimmung erst eine Schlichtung versucht werden muss.

Das könnte dich auch interessieren: