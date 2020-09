Wegen fehlender Umsätze durch die Corona-Krise schließt die Bäckerei Sternenbäck mit Sitz in Hechingen (Zollernalbkreis) bis zum Jahresende 45 ihrer Filialen. 220 Mitarbeiter aus dem Verkauf, der Produktion und der Verwaltung seien betroffen, hieß es am Dienstag von der Geschäftsleitung. Allein in Stuttgart schließt das Unternehmen sieben Filialen. Durch die Einsparungen erhofft sich die Sternenbäck-Gruppe schnell wieder auf Kurs zu kommen. Das Unternehmen betreibt bislang rund 215 Filialen in sechs Bundesländern - vier davon in Ostdeutschland. Zuvor hatten mehrere Medien über die geplanten Schließungen berichtet.