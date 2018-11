Karlsruhe Baden-Württemberg will Cyberabwehr für Unternehmen ausweiten

Karlsruhe / DPA

Unternehmen in Baden-Württemberg sollen künftig deutlich besser gegen Cyberangriffe geschützt werden. In Baden-Württemberg seien besonders viele kleine und mittlere Unternehmen tätig, die noch nicht ausreichend gewappnet seien gegen solche Attacken, teilte der für Digitalisierung zuständige Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Freitag in Karlsruhe. Seit August arbeitet eine Cyberabwehr für rund 800 Unternehmen im Bereich der Indutrie- und Handelskammer Karlsruhe. Nach einer Studie des Digitalverbandes Bitkom waren in den vergangenen beiden Jahren bundesweit sieben von zehn Industrieunternehmen von Sabotage, Datendiebstahl oder Spionage betroffen.

Im Dezember werde die nächste Ausbaustufe für 10 000 Unternehmen gestartet, teilte Strobl mit. Von Januar an sollen die Notfallteams aus IT-Sicherheitsexperten rund um die Uhr zur Verfügung stehen. In sechs Fällen seien bisher Angriffe abgewehrt worden. Dabei sei es um digitale Erpressung, einen Datenhackerangriff und einen digitalen Betrug gegangen.

