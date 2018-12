Kommentar Igor Steinle zu den Grenzwerten für die Autoindustrie Autoindustrie: Vom Öl entwöhnen

Berlin / Igor Steinle

Vor wenigen Tagen ging der Klimagipfel in Kattowitz zu Ende. Immer wieder wurde betont: Jetzt müssen die Staaten liefern. Genau das tut die Europäische Union nun mit den neuen CO 2 -Grenzwerten für den Straßenverkehr.

Die Ziele sind ambitioniert. Der Aufschrei der Autoindustrie ist dennoch nicht nachvollziehbar. Die Hersteller wissen nicht erst seit gestern, wohin die Reise geht. Jetzt ist die Zeit, schadstoffarme Alternativen zum Verbrennungsmotor zu entwickeln und nicht, Untergangsszenarien heraufzubeschwören.