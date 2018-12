Klimaschutz Autohersteller sind entsetzt über Entscheidung der EU

Brüssel/Stuttgart / dpa

Überraschend scharfe Grenzwerte für den künftigen CO 2 -Ausstoß von Autos in der EU versetzen die Autohersteller in Alarmstimmung: Der Verband der deutschen Autoindustrie (VDA) warnt vor massiven Arbeitsplatzverlusten in der Schlüsselbranche und sieht den Industriestandort Europa geschwächt. „Niemand weiß heute, wie die beschlossenen Grenzwerte in der vorgegebenen Zeit bis 2030 umgesetzt werden können“, sagt Verbandspräsident Bernhard Mattes. Der europäische Dachverband ACEA zeigt sich ebenfalls „ernsthaft besorgt“ über die „völlig unrealistische“ Neuregelung.

In der Nacht zu Dienstag hatten sich der EU-Rat der Mitgliedstaaten, das EU-Parlament und die Kommission endgültig auf drastische Vorgaben für die Verringerung der Kohlendioxid-Emissionen neuer Autos geeinigt. Bis 2030 soll der Ausstoß des Treibhausgases bei der Neuwagen-Flotte jedes Herstellers im Durchschnitt um 37,5 Prozent sinken, gemessen an den bereits strengen Auflagen des Ausgangsjahrs 2021. Für 2025 gilt ein Zwischenziel von 15 Prozent. Zugleich sollen die Messmethoden verschärft werden.

Das Paket ist ein klassischer Kompromiss: Die EU-Kommission hatte ursprünglich ein Reduktionsziel von zunächst 30, dann von 35 Prozent vorgeschlagen, das EU-Parlament forderte sogar 40 Prozent. Die finale Einigung liegt also in der Mitte der Positionen von Parlament und EU-Staaten. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zweifelt an den Vorgaben: „Wir waren von Anfang an für realistische Grenzwerte, die man auch erreichen kann“, sagte Altmaier. Doch Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) widersprach und lobte die Einigung als „wichtigen Baustein für den Klimaschutz“. Die neuen Grenzwerte sind nur mit einem schnellen Umstieg auf Elektroautos zu erreichen, der aber von Faktoren wie der Batterietechnik oder Infrastruktur abhängt, die die Autohersteller nicht allein beeinflussen können.