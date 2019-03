München/Genf Autoexperte erwartet Gewinnwarnungen und Personalabbau

München/Genf / DPA

Der Autoindustrie steht nach Einschätzung des Branchenexperten Ferdinand Dudenhöffer ein sehr schweres Jahr bevor. Gewinnwarnungen, Produktionskürzungen und Personalabbau seien programmiert, sagte er vor Beginn der Genfer Automesse. Die größte Belastung dürfte der Rückgang der Nachfrage in China werden.

Der größte Einzelmarkt der Welt ist im vergangenen Jahr erstmals seit 20 Jahren geschrumpft, um sechs Prozent. Im laufenden Jahr erwartet der Duisburger Professor für Automobilwirtschaft einen weiteren Rückgang, ebenso wie in den USA. Die weltweite Nachfrage dürfte um 1,8 Millionen auf unter 82 Millionen Autos sinken. „Genf leitet eher ein Jahr der Gewinnwarnungen statt der großen Erfolge ein“, sagte Dudenhöffer.

Im Inland kämpfen die Autobauer weiter mit der Umstellung auf WLTP-Abgasmesswerte, der Dieselkrise und Fahrverboten. International machen ihnen der schwächere chinesische Automarkt, der chinesisch-amerikanische Zollstreit sowie der Brexit zu schaffen. „Als wäre das nicht schon genug, wurde von der EU mit den CO2-Regeln für 2030 nochmals der Druck auf Investitionen für eine klimaneutralere Mobilität erheblich gesteigert“, sagte Dudenhöffer. „Auch das sieht und fühlt man an einer Fülle an Elektromodellen und Studien in Genf.“