Das Auktionshaus Nagel ist infolge der Corona-Krise in eine wirtschaftliche Schieflage geraten. Das Stuttgarter Unternehmen stellte beim Amtsgericht einen Antrag auf ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung, wie ein Sprecher am Freitag mitteilte. „Aufgrund der Corona-Maßnahmen, verbunden mit weltweiten Reisebeschränkungen, mussten umsatzstarke Auktionen bis auf weiteres verschoben werden.“ Der Geschäftsbetrieb mit den 34 Mitarbeitern gehe normal weiter.

Asiatische Kunst mache rund zwei Drittel des Umsatzes aus, sagte der Sprecher. Die Einlieferungen kommen zumeist aus Europa, die meisten Käufer aber aus Asien. Das Auktionshaus machte 2019 etwa 20 Millionen Euro Umsatz.

Bei einer Insolvenz in Eigenverwaltung bleibt die Geschäftsführung im Amt. Anstelle eines externen Insolvenzverwalters muss ein sogenannter Sachwalter die Sanierung jedoch eng begleiten und mit beaufsichtigen.